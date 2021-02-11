У М’янмі тривають протести. США оголосили про санкції проти хунти

Протестувальники у М’янмі шостий день поспіль вийшли на вулиці, щоб засудити військовий переворот, що стався в країні 1 лютого. Тим часом, США наблизилися на крок до запровадження санкцій проти хунти.

Демонстранти 11 лютого знову зібралися в столиці М’янми Найп’їдо, в найбільшому місті країни Янгоні й інших містах. Вони вимагають звільнення фактичної лідерки М’янми Аун Сан Су Чжі й інших урядовців, яких затримали військові.

Десятки тисяч людей продовжують протестувати, незважаючи на заборону зібрань і нічну комендантську годину.

Повідомляли про поранених серед протестувальників, силовики застосовували сльозогінний газ, водомети, гумові кулі, а також стріляли в повітря з вогнепальної зброї.

Поліція також посилила тиск на Національної ліги за демократію Аун Сан Су Чжі, затримавши 11 лютого ще п’ятьох її соратників.

ООН і країни Заходу засудили переворот, а президент США Джо Байден закликав генералів «відмовитися від влади» і «звільнити демократичних політичних лідерів та активістів».

10 лютого Байден затвердив розпорядження про запровадження санкцій проти військових керівників М’янми, членів їхніх сімей і підприємств, пов’язаних із ними.

Також вживаються заходи, щоб заблокувати доступ генералів до одного мільярда доларів державних коштів, що перебувають у США.

Протести у М’янмі є найбільшими в країні за останні десять років.