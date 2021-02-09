М’янма: поліція стріляла в повітря і застосувала водомети для розгону демонстрантів

Поліція М’янми стріляла у повітря і застосувала водомети, щоб розігнати протестувальників, які, попри заборону на публічні збори, вийшли на вулиці, протестуючи проти військового перевороту.

9 лютого протести тривали четвертий день поспіль. Учасники акцій засуджують диктатуру й арешт фактичної лідерки країни Аун Сан Су Чжі.

Люди вийшли на вулиці, незважаючи на попередження хунти про те, що проти демонстрацій, які загрожують «стабільності», будуть вживати заходів.

Протести тривали у столиці М’янми Найп’їдо й інших містах країни.

Протестувальники вимагають відновити владу цивільного уряду і звільнити Аун Сан Су Чжі й інших членів уряду, затриманих після військового перевороту 1 лютого.

Військові заборонили збори більше ніж п’яти людей у Найп’їдо, Янгоні та інших районах країни, де почалися масштабні протести. Крім того, була запроваджена нічна комендантська година.

Відносини між цивільною владою й армією погіршилися після виборів у листопаді, які військові оголосили сфальсифікованими, бо на них зазнала значної поразки їхня Партія єднання і розвитку Союзу (офіційна назва держави – Республіка Союз М’янма). Парламент повинен був розпочати засідання 1 лютого після перемоги Національної ліги за демократію на виборах.

Військові М’янми, які правили державою Південно-Східної Азії протягом 50 років, зберігали значний політичний та економічний вплив і після приходу до влади Су Чжі на виборах 2015 року. Перед цим політикиня провела загалом кілька десятиліть під домашнім арештом.