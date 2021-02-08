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08 лютого 2021, Київ 22:09
Фотогалереї

М'янма: десятки тисяч людей вийшли на протест проти військового перевороту (фоторепортаж)

У М’янмі десятки тисяч людей вийшли на акції протесту по всій країні, засуджуючи нещодавній переворот і вимагаючи звільнення фактичної лідерки країни Аун Сан Су Чжі. Це найбільші акції протесту в країні після Шафранової революції 2007 року, яка допомогла стимулювати перехід до демократії.

1 лютого стало відомо, що військові М’янми здійснили переворот, затримавши фактичну лідерку країни Аун Сан Су Чжі та президента Він М’їна.

Відносини між цивільною владою й армією погіршилися після виборів у листопаді, які військові оголосили сфальсифікованими, бо на них зазнала значної поразки їхня Партія єднання і розвитку Союзу (офіційна назва держави – Республіка Союз М’янма). Парламент повинен був розпочати засідання 1 лютого після перемоги Національної ліги за демократію на виборах.

Військові М’янми, які правили державою Південно-Східної Азії протягом 50 років, зберігали значний політичний та економічний вплив і після приходу до влади Су Чжі на виборах 2015 року. Перед цим політикиня провела загалом кілька десятиліть під домашнім арештом.




Під час демонстрації у столиці М&#39;янми Найп&#39;їдо представники поліції використали проти протестувальників водомети
1 Під час демонстрації у столиці М'янми Найп'їдо представники поліції використали проти протестувальників водомети
У такий спосіб поліція намагалася розігнати протести проти військового перевороту
2 У такий спосіб поліція намагалася розігнати протести проти військового перевороту
Під час акцій протестів 6 лютого в Янгоні протестувальники дарували силовикам квіти
3 Під час акцій протестів 6 лютого в Янгоні протестувальники дарували силовикам квіти
Сутички протестувальників із силовиками у Найп&#39;їдо, 8 лютого. Кілька протестувальників тримають плакат із перекресленим зображенням головнокомандувача М&#39;янми Мін Аунга Хлаїнга &nbsp;
4 Сутички протестувальників із силовиками у Найп'їдо, 8 лютого. Кілька протестувальників тримають плакат із перекресленим зображенням головнокомандувача М'янми Мін Аунга Хлаїнга

 
Юний буддійський послушник салютує піднятими догори трьома пальцями &ndash; жестом, що символізує опір військовому перевороту
5 Юний буддійський послушник салютує піднятими догори трьома пальцями – жестом, що символізує опір військовому перевороту
Озброєні силовики, сфотографовані перед початком протесту в Найп&#39;їдо, 8 лютого
6 Озброєні силовики, сфотографовані перед початком протесту в Найп'їдо, 8 лютого
8 лютого в Янгоні на протест проти військового перевороту вийшли також представники ЛГБТК-спільноти М&#39;янми
7 8 лютого в Янгоні на протест проти військового перевороту вийшли також представники ЛГБТК-спільноти М'янми
Один із протестувальників тримає у руці портрет&nbsp;фактичної лідерки М&#39;янми Аун Сан Су Чжі &nbsp;
8 Один із протестувальників тримає у руці портрет фактичної лідерки М'янми Аун Сан Су Чжі

 
У місті Мандалаї до акцій протесту долучилися буддійські монахи, вони тримають у руках плакати із зображенням жесту-символу опору військовому перевороті в М&#39;янмі
9 У місті Мандалаї до акцій протесту долучилися буддійські монахи, вони тримають у руках плакати із зображенням жесту-символу опору військовому перевороті в М'янмі
На фото: вантажівки, що перевозять поліцію, проїжджають повз демонстрантів під час акції протесту в Янгоні
10 На фото: вантажівки, що перевозять поліцію, проїжджають повз демонстрантів під час акції протесту в Янгоні
7 лютого в Найп&#39;їдо деякі з демонстрантів долучилися до акції на мотоциклах. Вони тримали в руках плакати з написами &laquo;Свободу Аун Сан Су Чжі&raquo; (фактичній лідерці М&#39;янми) і салютували на камери знаком опору
11 7 лютого в Найп'їдо деякі з демонстрантів долучилися до акції на мотоциклах. Вони тримали в руках плакати з написами «Свободу Аун Сан Су Чжі» (фактичній лідерці М'янми) і салютували на камери знаком опору
Протестувальник демонструє жест-символ опору військовому перевороту під час демонстрації в Найп&#39;їдо. Позаду пам&#39;ятник генералу Аун Сану, покійному батькові фактичної лідерки М&#39;янми Су Чжі&nbsp;
12 Протестувальник демонструє жест-символ опору військовому перевороту під час демонстрації в Найп'їдо. Позаду пам'ятник генералу Аун Сану, покійному батькові фактичної лідерки М'янми Су Чжі 

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