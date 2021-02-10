Протестувальники у М’янмі повернулися на вулиці після розгону поліції

У М’янмі 10 лютого протестувальники повернулися на вулиці після того, як попереднього дня поліція жорстоко розігнала учасників акцій, що виступають проти військового перевороту в країні.

Тисячі людей 10 лютого приєдналися до демонстрацій у Янгоні та Мандалаї, двох найбільших містах країни, а також у столиці Найп’їдо й інших населених пунктах. Акції відбуваються п’ятий день поспіль, незважаючи на заборону зібрань і нічну комендантську годину.

9 лютого поліція застосувала водомети, гумові кулі і стріляла в повітря, щоб розігнати протестувальників у Найп’їдо й інших містах. Повідомлялося про серйозні поранення людей і десятки арештів.

США й ООН засудили застосування сили проти протестувальників, які вимагають відновити владу цивільного уряду Аун Сан Су Чжі.

Протестувальники вимагають відновити владу цивільного уряду і звільнити Аун Сан Су Чжі й інших членів уряду, затриманих після військового перевороту 1 лютого.

Протести є найбільшими в країні за останні десять років.