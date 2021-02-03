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03 лютого 2021, Київ 13:55
Новини | Міжнародні

Поліція Бірми висунула звинувачення проти усуненої від влади лідерки Аунг Сан Су Чжі

Військові висунули звинувачення проти президентки Аунг Сан Су Чжі

Поліція Бірми висунула звинувачення проти усуненої від влади лідерки Аунг Сан Су Чжі, вона буде перебувати під вартою до 15 лютого для розслідування.

Військові захопили владу у Бірмі 1 лютого, затримавши лауреата Нобелівської премії Су Чжі і перервавши перехід країни до демократії. Дії армії засудили Сполучені Штати та інші західні країни.

У звинуваченнях поліції, які були викладені у суді, 75-річну Су Чжі звинувачують у тому, що в її будинку під час обшуку знайшли рації, які нібито були ввезені незаконно та використовувалися без дозволу.

В окремому документі мовиться, що поліція висунула звинувачення поваленому президентові Віну М’їну щодо нібито порушення ним Закону про ліквідацію наслідків стихійних лих.

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1 лютого стало відомо, що військові М’янми здійснили переворот, затримавши фактичну лідерку країни Аун Сан Су Чжі та президента Він М’їна.

Відносини між цивільною владою і армією погіршилися після виборів у листопаді, які військові оголосили сфальсифікованими, бо на них зазнала значної поразки їхня Партія єднання і розвитку Союзу (офіційна назва держави – Республіка Союз М’янма). Парламент повинен був розпочати засідання 1 лютого після перемоги Національної ліги за демократію на виборах.

Військові М’янми, які правили державою Південно-Східної Азії протягом 50 років, зберігали значний політичний та економічний вплив і після приходу до влади Су Чжі на виборах 2015 року. Перед цим політикиня провела загалом кілька десятиліть під домашнім арештом.

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