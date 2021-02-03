Поліція Бірми висунула звинувачення проти усуненої від влади лідерки Аунг Сан Су Чжі, вона буде перебувати під вартою до 15 лютого для розслідування.

Військові захопили владу у Бірмі 1 лютого, затримавши лауреата Нобелівської премії Су Чжі і перервавши перехід країни до демократії. Дії армії засудили Сполучені Штати та інші західні країни.

У звинуваченнях поліції, які були викладені у суді, 75-річну Су Чжі звинувачують у тому, що в її будинку під час обшуку знайшли рації, які нібито були ввезені незаконно та використовувалися без дозволу.

В окремому документі мовиться, що поліція висунула звинувачення поваленому президентові Віну М’їну щодо нібито порушення ним Закону про ліквідацію наслідків стихійних лих.

Читайте також: МЗС радить українцям утриматися від поїздок до М’янми після військового перевороту

1 лютого стало відомо, що військові М’янми здійснили переворот, затримавши фактичну лідерку країни Аун Сан Су Чжі та президента Він М’їна.

Відносини між цивільною владою і армією погіршилися після виборів у листопаді, які військові оголосили сфальсифікованими, бо на них зазнала значної поразки їхня Партія єднання і розвитку Союзу (офіційна назва держави – Республіка Союз М’янма). Парламент повинен був розпочати засідання 1 лютого після перемоги Національної ліги за демократію на виборах.

Військові М’янми, які правили державою Південно-Східної Азії протягом 50 років, зберігали значний політичний та економічний вплив і після приходу до влади Су Чжі на виборах 2015 року. Перед цим політикиня провела загалом кілька десятиліть під домашнім арештом.