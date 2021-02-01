МЗС радить українцям утриматися від поїздок до М’янми після військового перевороту

Міністерство закордонних справ радить громадянам України утриматися від відвідин М’янми після повідомлень про захоплення влади в цій країні військовими. Заяву оприлюднив речник МЗС Олег Ніколенко.

«У зв’язку із оголошенням надзвичайного стану в М’янмі рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від поїздок до цієї країни. », – йдеться в повідомленні.

Міністерство також просить українців, які вже перебувають у цій азійській країні, повідомити про своє місце перебування посольству України в сусідньому з нею Таїланді.

1 лютого стало відомо, що військові М’янми здійснили переворот, затримавши фактичну лідерку країни Аун Сан Су Чжі та президента Він М’їна.

Новим виконувачем обов’язків президента став колишній генерал М’їн Све, який був першим віцепрезидентом. Генерал Мін Аун Хлайн, головнокомандувач Збройних сил, отримав контроль над «законодавством, адміністрацією та судовою владою».

Відносини між цивільною владою і армією погіршилися після виборів у листопаді, які військові оголосили сфальсифікованими, бо на них зазнала значної поразки їхня Партія єднання і розвитку Союзу (офіційна назва держави – Республіка Союз М’янма). Парламент повинен був розпочати засідання 1 лютого після перемоги НЛД на виборах.

Військові М’янми, які правили державою Південно-Східної Азії протягом 50 років, зберігали значний політичний та економічний вплив і після приходу до влади Су Чжі на виборах 2015 року. Перед цим політикиня провела загалом кілька десятиліть під домашнім арештом.