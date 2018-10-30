Бангладеш і М’янма домовились про репатріацію рохінджа попри застереження ООН

Бангладеш 30 жовтня досяг домовленості з м’янмійською владою про початок репатріації етнічних рохінджа, які втекли з М’янми через переслідування. Виселення планують почати всередині листопада 2018 року.

Представник Міністерства закордонних справ М’янми Мінт Ту, який у складі м’янмійської делегації відвідав Бангладеш для переговорів щодо репатріації, привітав «конкретні результати щодо початку репатріації».

«Ми розробили низку заходів, щоб забезпечити біженцям, які повертаються, безпечне середовище», – заявив він журналістам.

Читайте також: Ґутерріш закликав М’янму звільнити журналістів Reuters​

Правозахисники і голови громади рохінджа вважають, що умови в рідному штаті меншини наразі непридатні для повернення. Одна з їхніх вимог – надання статутусу громадян М’янми. Наразі законодавство цієї країни не визнає етнос рохінджа таким, що має право на громадянство.

«У нас є певні вимоги, але уряд М’янми не зробив нічого, щоб їх виконати. Як ми можемо повернутися? – питає Могіб Улла, лідер рохінджа, який зараз мешкає в південному сході Бангладеш. – Як щодо нашого громадянства, наших прав, нашого бажання повернутися до своєї землі… до власних домівок?».

При цьому прем’єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна заявив в інтерв’ю виданню Reuters у вересні 2018 року, що біженці з М’янми за жодних обставин не зможуть лишитися в його країні назавжди.

В Організації Об’єднаних Націй стверджують, що повернення рохінджа додому має бути добровільним та здійснюватись із забезпеченням людської гідності і безпеки.

Читайте також: Біженці рохінджа вимагають справедливості у річницю переслідувань​

У своїх висновках щодо умов життя в Ракхайні минулого місяця представники ООН вказують на «недовіру, страх перед сусідами з інших меншин та відчуття непевності» в багатьох районах.

Більше 700 тисяч рохінджа перетнули кордон із Бангладеш, тікаючи від насильства з боку м’янмійської армії влітку минулого року. За даними ООН, від початку 2018 року біженцям стали близько 14 тисяч людей.

ООН закликало притягнути до відповідальності військове керівництво М’янми за геноцид в штаті Ракхайн, де переважно проживає мусульманська меншина рохінджа. Натомість влада країни відкидає звинувачення і стверджує, що захищала своє населення від нападів бойовиків.