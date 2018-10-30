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30 Жовтень 2018, Київ 16:49
Новини | Міжнародні

Бангладеш і М’янма домовились про репатріацію рохінджа попри застереження ООН

За даними ООН, від початку 2018 оку ще близько 14 тисяч рохінджа перетнули кордон із Бангладеш на додачу до понад 700 тисяч, які втекли з М’янми минулого року

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Бангладеш 30 жовтня досяг домовленості з м’янмійською владою про початок репатріації етнічних рохінджа, які втекли з М’янми через переслідування. Виселення планують почати всередині листопада 2018 року.

Представник Міністерства закордонних справ М’янми Мінт Ту, який у складі м’янмійської делегації відвідав Бангладеш для переговорів щодо репатріації, привітав «конкретні результати щодо початку репатріації».

«Ми розробили низку заходів, щоб забезпечити біженцям, які повертаються, безпечне середовище», – заявив він журналістам.

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Правозахисники і голови громади рохінджа вважають, що умови в рідному штаті меншини наразі непридатні для повернення. Одна з їхніх вимог – надання статутусу громадян М’янми. Наразі законодавство цієї країни не визнає етнос рохінджа таким, що має право на громадянство.

«У нас є певні вимоги, але уряд М’янми не зробив нічого, щоб їх виконати. Як ми можемо повернутися? – питає Могіб Улла, лідер рохінджа, який зараз мешкає в південному сході Бангладеш. – Як щодо нашого громадянства, наших прав, нашого бажання повернутися до своєї землі… до власних домівок?».

При цьому прем’єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна заявив в інтерв’ю виданню Reuters у вересні 2018 року, що біженці з М’янми за жодних обставин не зможуть лишитися в його країні назавжди.

В Організації Об’єднаних Націй стверджують, що повернення рохінджа додому має бути добровільним та здійснюватись із забезпеченням людської гідності і безпеки.

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У своїх висновках щодо умов життя в Ракхайні минулого місяця представники ООН вказують на «недовіру, страх перед сусідами з інших меншин та відчуття непевності» в багатьох районах.

Більше 700 тисяч рохінджа перетнули кордон із Бангладеш, тікаючи від насильства з боку м’янмійської армії влітку минулого року. За даними ООН, від початку 2018 року біженцям стали близько 14 тисяч людей.

ООН закликало притягнути до відповідальності військове керівництво М’янми за геноцид в штаті Ракхайн, де переважно проживає мусульманська меншина рохінджа. Натомість влада країни відкидає звинувачення і стверджує, що захищала своє населення від нападів бойовиків.

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