М’янма: військові лідери заперечують організацію перевороту та обіцяють вибори

Військові командири М’янми виправдали захоплення влади в країні шахрайствами на виборах. Водночас вони заперечують організацію перевороту.

На першій пресконференції з моменту зміни влади речник правлячої ради пообіцяв, що у М’янмі відновлять цивільну владу після нових виборів.

«Наша задача – провести вибори і передати владу партії-переможниці», – заявив бригадний генерал Зав Мін Тун 16 лютого.

Військові не повідомили дату нових виборів, але заявили, що надзвичайний стан у країні триватиме рік.

Протести у М’янмі є найбільшими в країні за останні десять років. 1 лютого стало відомо, що військові М’янми здійснили переворот, затримавши фактичну лідерку країни Аун Сан Су Чжі та президента Він М’їна.

Відносини між цивільною владою й армією погіршилися після виборів у листопаді, які військові оголосили сфальсифікованими, бо на них зазнала значної поразки їхня Партія єднання і розвитку Союзу (офіційна назва держави – Республіка Союз М’янма). Парламент повинен був розпочати засідання 1 лютого після перемоги Національної ліги за демократію на виборах.

Військові М’янми, які правили державою Південно-Східної Азії протягом 50 років, зберігали значний політичний та економічний вплив і після приходу до влади Су Чжі на виборах 2015 року. Перед цим політикиня провела загалом кілька десятиліть під домашнім арештом.