Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
16 лютого 2021, Київ 21:15
Фотогалереї

Протести проти військового перевороту в М'янмі (фотогалерея)

Протести в М’янмі є найбільшими в країні за 10 років. 1 лютого стало відомо, що військові здійснили переворот, затримавши фактичну лідерку країни та президента

Протести в М’янмі є найбільшими в країні за останні 10 років. 1 лютого стало відомо, що військові М’янми здійснили переворот, затримавши фактичну лідерку країни Аун Сан Су Чжі та президента Він М’їна. Військове керівництво М’янми пояснює захоплення влади в країні шахрайствами на виборах. Водночас вони заперечують здійснення державного перевороту.
Інженери тримають плакати із зображенням затриманої лідерки М&#39;янми Аун Сан Су Чжі під час маршу протесту проти військового перевороту. Мандалаї, М&#39;янма, 15 лютого 2021 року
1 Інженери тримають плакати із зображенням затриманої лідерки М'янми Аун Сан Су Чжі під час маршу протесту проти військового перевороту. Мандалаї, М'янма, 15 лютого 2021 року
Військовослужбовець дивиться на банер із написом &laquo;Ми не хочемо військової влади&raquo;, який прикріплений до військової машини неподалік будівлі Центрального банку М&#39;янми під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М&#39;янма, 15 лютого 2021 року
2 Військовослужбовець дивиться на банер із написом «Ми не хочемо військової влади», який прикріплений до військової машини неподалік будівлі Центрального банку М'янми під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М'янма, 15 лютого 2021 року
Солдат виходить із військової машини біля будівлі Центрального банку М&#39;янми під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М&#39;янма, 15 лютого 2021 року
3 Солдат виходить із військової машини біля будівлі Центрального банку М'янми під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М'янма, 15 лютого 2021 року
Військовослужбовці будують барикаду біля будівлі Центрального банку М&#39;янми під час протесту проти військового перевороту. Янгон, М&#39;янма, 15 лютого 2021 року
4 Військовослужбовці будують барикаду біля будівлі Центрального банку М'янми під час протесту проти військового перевороту. Янгон, М'янма, 15 лютого 2021 року
Демонстранти тримають плакати під час акції протесту проти військового перевороту перед посольством США в Янгоні, М&#39;янма, 16 лютого 2021 року
5 Демонстранти тримають плакати під час акції протесту проти військового перевороту перед посольством США в Янгоні, М'янма, 16 лютого 2021 року
Поліція затримує чоловіка під час розгону демонстрантів, які беруть участь у мітингу проти військового перевороту перед будівлею Економічного банку М&#39;янми в Мандалаї, М&#39;янма, 15 лютого 2021 року
6 Поліція затримує чоловіка під час розгону демонстрантів, які беруть участь у мітингу проти військового перевороту перед будівлею Економічного банку М'янми в Мандалаї, М'янма, 15 лютого 2021 року
Поліція охороняє перекриту дорогу біля мерії Янгона (праворуч) і пагоди Сулі (в центрі). Янгон, 16 лютого 2021 року
7 Поліція охороняє перекриту дорогу біля мерії Янгона (праворуч) і пагоди Сулі (в центрі). Янгон, 16 лютого 2021 року
Протестувальники тримають плакати із зображенням затриманої лідерки М&#39;янми Аун Сан Су Чжі і вимагають її звільнення під час демонстрації проти військового перевороту перед посольством США в Янгоні, 16 лютого 2021 року
8 Протестувальники тримають плакати із зображенням затриманої лідерки М'янми Аун Сан Су Чжі і вимагають її звільнення під час демонстрації проти військового перевороту перед посольством США в Янгоні, 16 лютого 2021 року
Солдат на бронетранспортері в Найп&#39;їдо, М&#39;янма, 15 лютого 2021 року
9 Солдат на бронетранспортері в Найп'їдо, М'янма, 15 лютого 2021 року
Жінка махає рукою, стоячи поруч із солдатами біля будівлі Центрального банку М&#39;янми під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М&#39;янма, 15 лютого 2021 року
10 Жінка махає рукою, стоячи поруч із солдатами біля будівлі Центрального банку М'янми під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М'янма, 15 лютого 2021 року
Демонстранти тримають плакати із зображенням Аун Сан Су Чжі під час акції протесту в Найп&#39;їдо, М&#39;янма, 15 лютого 2021 року
11 Демонстранти тримають плакати із зображенням Аун Сан Су Чжі під час акції протесту в Найп'їдо, М'янма, 15 лютого 2021 року
Солдати біля будівлі Центрального банку М&#39;янми під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М&#39;янма, 15 лютого 2021 року
12 Солдати біля будівлі Центрального банку М'янми під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М'янма, 15 лютого 2021 року
Людина салютує перед плакатом із зображенням Аун Сан Су Чжі під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М&#39;янма, 15 лютого 2021 року
13 Людина салютує перед плакатом із зображенням Аун Сан Су Чжі під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М'янма, 15 лютого 2021 року
Солдати стоять біля будівлі Центрального банку М&#39;янми під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М&#39;янма, 15 лютого 2021 року
14 Солдати стоять біля будівлі Центрального банку М'янми під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М'янма, 15 лютого 2021 року
Протестувальник тримає плакат із перекресленим зображенням головнокомандувача, старшого генерала Мін Аун Хлаін, він є також головою Державної адміністративної ради, під час мітингу проти перевороту перед будівлею Економічного банку М&#39;янми в Мандалаї, 15 лютого 2021 року
15 Протестувальник тримає плакат із перекресленим зображенням головнокомандувача, старшого генерала Мін Аун Хлаін, він є також головою Державної адміністративної ради, під час мітингу проти перевороту перед будівлею Економічного банку М'янми в Мандалаї, 15 лютого 2021 року
Протестувальники тримають плакати із зображенням затриманої лідерки М&#39;янми Аун Сан Су Чжі і вимагають її звільнення під час демонстрації проти військового перевороту перед посольством США в Янгоні, М&#39;янма, 16 лютого 2021 року
16 Протестувальники тримають плакати із зображенням затриманої лідерки М'янми Аун Сан Су Чжі і вимагають її звільнення під час демонстрації проти військового перевороту перед посольством США в Янгоні, М'янма, 16 лютого 2021 року
Військові охороняють бронетехніку в Найп&#39;їдо, М&#39;янма, 15 лютого 2021 року
17 Військові охороняють бронетехніку в Найп'їдо, М'янма, 15 лютого 2021 року

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG