Протести в М’янмі є найбільшими в країні за останні 10 років. 1 лютого стало відомо, що військові М’янми здійснили переворот, затримавши фактичну лідерку країни Аун Сан Су Чжі та президента Він М’їна. Військове керівництво М’янми пояснює захоплення влади в країні шахрайствами на виборах. Водночас вони заперечують здійснення державного перевороту.
Протести проти військового перевороту в М'янмі (фотогалерея)
Протести в М’янмі є найбільшими в країні за 10 років. 1 лютого стало відомо, що військові здійснили переворот, затримавши фактичну лідерку країни та президента