Генсекретар ООН закликав військових М’янми припинити репресії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив проти «брутальної сили», яку використовують ті, хто стоїть за переворотом у М’янмі, і закликав військових негайно зупинити репресії і звільнити ув’язнених.

«Сьогодні я закликаю військових М’янми негайно припинити репресії. Звільнити ув’язнених. Покласти край насильству. Поважати права людини та волю людей, висловлену на останніх виборах», – сказав Гутерріш у записаному виступі перед Радою ООН з прав людини 22 лютого.

Тим часом, десятки тисяч людей 22 лютого знову вийшли на вулиці по всій М’янмі, попри погрозу військових, які захопили владу в країні, про готовність застосувати летальну зброю проти демонстрантів.

Багато підприємств у Янгоні та інших великих містах зачинені 22 лютого після закликів до загального страйку.

Протягом вихідних трьох протестувальників застрелили, 21 лютого поховали молоду жінку, яка загинула від вогнепального поранення на одному з попередніх протестів.

Вашингтон 21 лютого вкотре попередив хунту про наслідки їхніх дій.

«США продовжать вдаватися до жорстких дій проти тих, хто чинить насильство проти народу М’янми, який вимагає відновлення демократично обраного уряду», - написав у своєму твіттері держсекретар США Ентоні Блінкен.

Масштабні вуличні протести відбуваються відтоді, як 1 лютого військові здійснили переворот і затримали цивільного лідера М’янми Аун Сан Су Чжі.

Кампанія громадянської непокори також перешкоджає багатьом державним операціям, роботі бізнесу і банків.

Хунта 21 лютого виступила із прямою погрозою протестувальникам.

«Протестувальники зараз підбурюють людей, особливо емоційних підлітків та молодь, до шляху конфронтації, де вони можуть втратити життя», – йдеться у заяві, оприлюдненій на державному телеканалі MRTV.

США, Канада і Велика Британія запровадили санкції проти генералів, що керують М’янмою.

Очікується, що міністри закордонних справ Європейського союзу зустрінуться 22 лютого, щоб затвердити власні санкції проти військових М’янми.