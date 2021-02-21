Протести у М’янмі: щонайменше двоє людей загинули

Щонайменше двоє людей були вбиті в ході протестів проти військового перевороту в другому за розміром місті М’янми Мандалаї 20 лютого.

Поліція та військові застосували бойові кулі проти протестувальників під час мітингу на верфі. Щонайменше 20 людей отримали поранення. Відтак 20 лютого стало найбільш кривавим днем у тритижневому протистоянні.

Спалах насильства засудили представники Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що його країна «глибоко стривожена» звітами про застосування бойових куль проти учасників протесту.

Голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель також засудив дії військових. Він додав, що Рада із зовнішніх справ ЄС обговорить події в М’янмі 22 лютого і «вдасться до відповідних заходів».

США, Велика Британія, Канада та Нова Зеландія вже анонсували санкції проти військових лідерів, причетних до перевороту.

Протести у М’янмі є найбільшими в країні за останні десять років. Мітингарі вимагають повернення до влади обраного уряду та звільнення фактичної лідерки Аун Сан Су Чжі. Вони також вимагають скасування редакції конституції 2008 року, яка надає армії провідну роль у політичному житті після близько п’яти десятиліть правління військових, яке завершилося 2011 року.

Перша учасниця протестів була вбита 19 лютого.

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1 лютого стало відомо, що військові М’янми здійснили переворот, затримавши фактичну лідерку країни Аун Сан Су Чжі та президента Він М’їна.

Відносини між цивільною владою й армією погіршилися після виборів у листопаді, які військові оголосили сфальсифікованими, бо на них зазнала значної поразки їхня Партія єднання і розвитку Союзу (офіційна назва держави – Республіка Союз М’янма). Парламент повинен був розпочати засідання 1 лютого після перемоги Національної ліги за демократію на виборах.