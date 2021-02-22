МЗС прокоментувало присутність «БТРів» українського виробництва у М’янмі

Україна не може нести відповідальність за бронетранспортери, які М’янма отримала у 2004 році, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода.

«Україна постачала «БТР-3У» до М’янми в далекому 2004 році. Країна-виробник не може нести відповідальність за використання військової техніки, яку придбала інша країна понад 15 років тому», – заявив Ніколенко.

Він наголосив, що українська сторона приєдналася до заяв ЄС із засудженням подій у М’янмі.

«Ба більше, 12 лютого Україна стала співавтором резолюції Ради ООН з прав людини із закликом утриматися від насильства та відновити верховенство права в цій країні», – додав речник МЗС.

15 лютого колишній посол Європейського союзу в М’янмі Крістіан Шмідт оприлюднив відео, на якому громадяни кепкують зі зламаного «БТРа» на вулицях Янґона. Дипломат заявив, що це вироблений в Україні «БТР-3У» з 30-міліметровою гарматою, кулеметом калібру 7,62 міліметра та 30-міліметровим автоматичним станковим гранатометом.

Масштабні вуличні протести відбуваються відтоді, як 1 лютого військові здійснили переворот і затримали цивільного лідера М’янми Аун Сан Су Чжі.

США, Канада і Велика Британія запровадили санкції проти генералів, що керують М’янмою.

22 лютого десятки тисяч людей вийшли на вулиці по всій М’янмі, попри погрозу військових, які захопили владу в країні, про готовність застосувати летальну зброю проти демонстрантів.