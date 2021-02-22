Кулеба про загибель італійського посла в ДР Конго: Україна засуджує тероризм у всіх формах

Україна засуджує тероризм у всіх формах, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твітері у відповідь на загибель посла Італії в Демократичній Республіці Конго.

«Трагічна новина про жорстокий напад у ДР Конго, який забрав життя посла Італії Луки Аттанасіо та карабінера Вітторіо Яковаччі. Глибо співчуваю їхнім близьким. У цей сумний і трагічний день Україна засуджує тероризм у всіх формах і підтримує Італію», – написав Кулеба.

Зранку 22 лютого в ДР Конго під час нападу на конвой ООН загинули три людини: посол Італії, поліцейський з карабінерів та водій. У національному парку Вірунга повідомили агентству Reuters, що це була спроба викрадення.

Аттанасіо був главою місії Італії у Конго з 2017 року, а послом став у 2019-му.

Десятки озброєних угруповань діють в Вірунга і навколо парку, який розташований вздовж кордонів Конго з Руандою та Угандою. Рейнджери парку неодноразово зазнавали нападів, зокрема минулого місяця тут загинули шестеро людей.