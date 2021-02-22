ДР Конго: внаслідок нападу на конвой ООН загинув посол Італії

У Демократичній республіці Конго під час нападу на конвой ООН загинув посол Італії та ще дві людини. Про це повідомили в МЗС Італії.

«З глибоким жалем міністерство закордонних справ підтверджує смерть сьогодні посла Італії в Демократичній Республіці Конго Луки Аттанасіо і поліцейського з карабінерів», – мовиться у заяві МЗС.

Як повідомили агентству Reuters у національному парку Вірунга, напад стався близько 8-ї ранку за Ґрінвічем за кілька кілометрів на північ від регіональної столиці Гоми. Зазначається, що це була спроба викрадення.

Третім загиблим був водій.

За даними МЗС Італії, Аттанасіо був главою місії Італії у Конго з 2017 року, а послом став у 2019-му.

Десятки озброєних угруповань діють в Вірунга і навколо парку, який розташований вздовж кордонів Конго з Руандою та Угандою. Рейнджери парку неодноразово зазнавали нападів, зокрема минулого місяця тут загинули шестеро людей.