На Закарпатті виявили два випадки захворювання на малярію – ЦГЗ

У лютому на Закарпатті зареєстрували два випадки захворювання на малярію у громадян Республіки Конго.

«Захворів хлопчик, віком 1 рік 10 місяців, та його мама, які прибули до України наприкінці січня з Республіки Конго. Зі слів матері дитина перехворіла на малярію приблизно 3 місяці тому. В Україні в хлопчика на третій день з’явилося нерегулярне підвищення температури тіла до 39,0 °C. Орієнтовно тоді ж гарячка та нерегулярне підвищення температури до 39,0–40,0 °C з’явилися і в матері. За тиждень після приїзду в Україну мати з дитиною звернулися по медичну допомогу. На підставі лабораторних досліджень у пацієнтів виявлено збудника малярії — P. falciparum (++)», – повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Хворим призначили відповідне лікування, їхній стан задовільний. Епідрозслідування та протиепідемічні заходи тривають.

У ЦГЗ нагадали, що симптоми малярії з’являються через 10-15 днів після укусу інфікованого комара. Перші симптоми – лихоманка, головний біль – можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.

Лікування необхідно розпочати протягом перших 24 годин після прояву симптомів, інакше малярія може розвинутися в серйозне захворювання і призвести до смерті.