Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
10 березня 2021, Київ 00:40
Фотогалереї

Вакцинація військових. Фоторепортаж з Авдіївки

В Україні минулої доби від коронавірусу вакцинували 1 171 людину. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Загалом від початку кампанії з вакцинації першу дозі щеплення отримали 19 118 людей.

Як проходить черговий етап вакцинації військових, які нині тримають лінію оборони неподалік Донецька? Про це у фоторепортажі Радіо Свобода з Авдіївки.

50 військових виявили бажання пройти вакцинацію
1 50 військових виявили бажання пройти вакцинацію
Після щеплення&nbsp; військові повертаються на місця несення служби із захисту територіальної цілісності України
2 Після щеплення  військові повертаються на місця несення служби із захисту територіальної цілісності України
Вакцинацію у більшості країн розпочинають із тих, хто є вкрай важливим для суспільства: із медиків, учителів і військових.
3 Вакцинацію у більшості країн розпочинають із тих, хто є вкрай важливим для суспільства: із медиків, учителів і військових.
24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції
4 24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції
Як повідомив напередодні очільник МОЗ Максим Степанов, в Україні на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу записалися понад 155 тисяч людей
5 Як повідомив напередодні очільник МОЗ Максим Степанов, в Україні на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу записалися понад 155 тисяч людей
Військові щеплюються після того, як президент Зеленський тиждень тому серед перших пройшов вакцинацію індійською вакциною&nbsp;
6 Військові щеплюються після того, як президент Зеленський тиждень тому серед перших пройшов вакцинацію індійською вакциною 
Індійська вакцина проти коронавірусу CoviShield
7 Індійська вакцина проти коронавірусу CoviShield
У районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил почали вакцинацію від COVID-19 25 лютого
8 У районі проведення операції Об’єднаних сил почали вакцинацію від COVID-19 25 лютого
&laquo;Слід зазначити, вакцинація &ndash; цілком добровільна. Спочатку, всі пацієнти проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збирається дані анамнезу і тоді визначається чи є протипоказання до вакцинації&raquo;, &ndash;&nbsp;&nbsp;повідомили у штабі ООС
9 «Слід зазначити, вакцинація – цілком добровільна. Спочатку, всі пацієнти проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збирається дані анамнезу і тоді визначається чи є протипоказання до вакцинації», –  повідомили у штабі ООС
Вакцинація дасть можливість організму виробити імунітет проти СOVID-19, що на думку дослідників, навряд чи на повністю захистить від інфікування, але точно дозволить легко перенести захворювання. &nbsp;
10 Вакцинація дасть можливість організму виробити імунітет проти СOVID-19, що на думку дослідників, навряд чи на повністю захистить від інфікування, але точно дозволить легко перенести захворювання.
 
Національний план вакцинації від COVID-19 складається з п&rsquo;яти етапів
11 Національний план вакцинації від COVID-19 складається з п’яти етапів
У першу чергу вакцинуватимуть людей із критичним і високим ризиком інфікування
12 У першу чергу вакцинуватимуть людей із критичним і високим ризиком інфікування
Зображення 16x9

Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG