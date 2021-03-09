Вакцинація військових. Фоторепортаж з Авдіївки

В Україні минулої доби від коронавірусу вакцинували 1 171 людину. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Загалом від початку кампанії з вакцинації першу дозі щеплення отримали 19 118 людей.



Як проходить черговий етап вакцинації військових, які нині тримають лінію оборони неподалік Донецька? Про це у фоторепортажі Радіо Свобода з Авдіївки.