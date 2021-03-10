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10 березня 2021, Київ 09:55
Новини | Коронавірус

Минулої доби зробили понад 4 тисячі щеплень від коронавірусу – МОЗ

Загалом від початку кампанії вакцинації 24 лютого першу дозу вакцини отримали 23 480 українців.

Упродовж минулої доби в Україні зробили 4 362 щеплення від коронавірусу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Наразі це найбільша кількість вакцинованих за добу.

«За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (660 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 134 щеплення), найменша – у Сумській області (430 щеплень)», – повідомили у міністерстві.

Загалом від початку кампанії вакцинації 24 лютого першу дозу вакцини отримали 23 480 українців.

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Напередодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що його не влаштовують темпи вакцинації українців від коронавірусу.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції.

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