Минулої доби зробили понад 4 тисячі щеплень від коронавірусу – МОЗ

Упродовж минулої доби в Україні зробили 4 362 щеплення від коронавірусу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Наразі це найбільша кількість вакцинованих за добу.

«За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (660 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 134 щеплення), найменша – у Сумській області (430 щеплень)», – повідомили у міністерстві.

Загалом від початку кампанії вакцинації 24 лютого першу дозу вакцини отримали 23 480 українців.

Напередодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що його не влаштовують темпи вакцинації українців від коронавірусу.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції.