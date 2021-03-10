COVID-19 в Україні: вакцина ефективна, але все вирішить природний відбір – експерти

За нинішніх темпів вакцинації та її організації COVID-19 в Україні припиниться лише після здобуття колективного імунітету. І за такого щеплення в Україні індійська дійсно ефективна вакцина Covishield є «краплею в морі». Це констатували експерти, коментуючи повідомлення про несхвалення поки що Ізраїлем вакцини, яку застосовує Україна. Переважній більшості українців доведеться покладатися не на Covishield чи, можливо, Pfizer, що, зокрема, використовує Ізраїль. Доведеться розраховувати на везіння під час «ковідного» природного відбору.

ЩО НЕ ТАК ІЗ COVISHIELD?

Заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, що ізраїльська сторона поки не збирається схвалювати застосовану в Україні індійську вакцину від COVID-19, відразу почали активно цитувати і коментувати російські медіа. «Израиль отказался признать применяемую на Украине вакцину от COVID-19», «Израиль не признал используемую на Украине вакцину от COVID-19», «Израиль не собирается признавать украинские прививки вакциной CoviShield» – такі заголовки, зокрема, обрали до заяви посла «Лента.Ру», «Российская газета», RT. Не залишилися осторонь і чимало інших російських ЗМІ. Деякі українські медіа теж обрали сенсаційні заголовки, наприклад, «Провал року: Ізраїль не схвалив індійську вакцину Covishield». При цьому не всі ЗМІ навели повністю слова глави дипмісії України в Ізраїлі. А Євген Корнійчук в ефірі телеканалу «Україна 24» сказав:

переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації для туристичних подорожей між Ізраїлем та Україною тривають;

вакцини, які застосовує український уряд, Ізраїль не схвалює ПОКИ ЩО;

розгляд цього питання триває, і рішення буде ухвалене найближчим часом.

Сама ця тема визнання так званих паспортів вакцинації порушена, бо «хасиди, які є основними туристами в Україні, звертаються до українського посольства, запитують щодо дій українського уряду в майбутньому, адже вони збираються відвідати Умань та інші місця паломництва, чи потрібен так званий паспорт вакцинації», – розповів посол.

На момент написання цього матеріалу Ізраїль не коментував дієвість чи неефективність Covishield – вакцини, розробленої Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виготовляється в Індії на потужностях Інституту сироватки крові Індії. Вакцини, якою з 24 лютого цього року щеплюють в Україні. Відтоді вакцинували понад 19 тисяч осіб, за день вакцинують близько 3 тисяч. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він не задоволений такими темпами. Але якістю вакцини Covishield міністр задоволений.

«ЖОДНОГО ВАЖКОГО НАСЛІДКУ В УКРАЇНІ»

«Жодного випадку, коли вакцинація проти COVID-19 призвела до важких наслідків, в Україні не зафіксовано. На 20 тисяч щеплень надійшло 185 повідомлень про побічні ефекти після імунізації, але всі випадки мали легку форму. Черговий фейк, який з’явився в нашому інформаційному просторі, – про те, що нібито використання вакцини Oxford/AstraZeneca (CoviShield) призводить до важких побічних ефектів. Ми фіксуємо всі повідомлення про наслідки вакцинації. Жодного важкого випадку не зафіксовано. Підвищення температури, головний біль чи почервоніння в місці уколу – це нормальна й очікувана реакція на вакцину. Це означає, що організм формує імунну відповідь, а значить, захищає вакцинованого», – підкреслив Максим Степанов.

Організм формує імунну відповідь, а значить, захищає вакцинованого

Міністр нагадав, що цю вакцину рекомендувала Всесвітня організація охорони здоров’я. Її застосовують не лише так звані «країни третього світу», а й, наприклад, Канада, Велика Британія (там вакциною AstraZeneca щепили мільйони людей, у тому числі 65+, і негативних наслідків не було). На думку Степанова, в Україні розгорнута цілеспрямована антивакцинаторська кампанія. Він вважає деяких українських політиків й експертів «колаборантами ковіду». А напередодні міністр охорони здоров'я наголосив: «Імовірно, комусь вигідно, аби Україна не використовувала вакцини, виготовлені провідними світовими компаніями – такими, як Pfizer чи AstraZeneca, а закуповувала їх у країни-агресора».

Інститут сироваток в Індії, який випускає Covishield, – найбільший у світі виробник вакцин. Він виробляє дві третини всіх вакцин світу. І не тільки AstraZeneca має виробництво в Індії, а й, наприклад, той же Pfizer, який успішно застосовує Ізраїль.

«ШТУЧНА ІСТЕРИКА І КАЛАМУТНА МЕТУШНЯ»

Біофізик, науковий блогер Семен Єсилевський вважає, що здійснюється безпрецедентна медійна кампанія з дискредитації закупленої Україною вакцини CoviShield. Він вважає це навмисною кампанією залякування і дезінформації, а не спонтанною масовою істерією.

Сама вакцина не має до всієї цієї каламутної метушні ніякого стосунку

«Факт залишається фактом: істерика навколо вакцини CoviShield роздута штучно. Звичайно, це ніяк не скасовує факту мутних посередників при закупівлях, несвоєчасність самих закупівель та мізерної кількості отриманих вакцин. Але сама вакцина як медичний препарат не має до всієї цієї каламутної метушні ніякого стосунку», – стверджує Семен Єсилевський.

Зі свого боку Максим Степанов наголошує, що він зробить все для збільшення кількості вакцинацій на добу. Зараз їх здійснюють в Україні за цей період понад 3 тисячі.

«КРАПЛЯ В МОРІ»

Навіть якщо в Україні вдасться наростити теми вакцинації до 10 тисяч осіб на добу (як спершу сподівався міністр Степанов), цього буде обмаль для держави, в якій вирує третя хвиля коронавірусу. Як зауважив у коментарі Радіо Свобода імунолог, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Академії медичних наук України Борис Донськой, якою б якісною не була вакцина Covishield, за таких темпів щеплення в Україні це є «краплею в морі».

Якщо у вас є пожежа і ви її не гасите, коли вона скінчиться?

«А яка різниця?! Це стосується такої малої групи населення – понад двісті тисяч українців будуть вакциновані цією вакциною Covishield. Це ­– крапля в морі. Коли Україна її отримає ще? Ми не знаємо. Чи отримає Україна взагалі? Ми не знаємо. В цілому – коли Україна матиме прийнятну кількість вакцини? Ми не знаємо. Covishield – просто єдине, що ми зараз маємо», – каже Борис Донськой.

Закупленої першої партії вакцини AstraZeneca (Covishield) – 500 тисяч доз – вистачить на щеплення проти COVID-19 для 250 тисяч осіб. Це становить менше відсотка для держави з населенням 37,3 мільйона осіб (без урахування окупованих територій). За оптимістичного розвитку подій протягом першого півріччя Україна може отримати до 3,7 мільйона доз Covishield у межах глобальної ініціативи COVAX. Це становитиме десять відсотків від усього населення. А для здобуття колективного імунітету потрібно усемеро більше вакцинованих. Для порівняння: в тому ж Ізраїлі з дев’ятимільйонного населення більше від половини вже щепилися першою дозою вакцини, а понад 3,7 мільйона – двома дозами. Завдяки вакцинації в Ізраїлі послабили карантин.

«ПРИРОДНИЙ ВІДБІР. НА ЖАЛЬ»

«Якщо у вас є пожежа і ви її не гасите, коли вона скінчиться? Вона скінчиться, коли закінчаться дрова – коли не буде чому горіти. Так і тут. Пандемія COVID-19 спаде, коли імунність матимуть щонайменше 70 відсотків населення. Може, трошки більше. Прекрасно, якщо ви живете в Ізраїлі, й ці 70 відсотків отримають імунітет саме завдяки щепленню. Але в Україні доведеться йти іншим шляхом. На жаль, ми своїми діями з підготовки, організації вакцинування самі себе обмежили у варіантах. Було б чудово, якби в Україні здобували імунітет за рахунок щеплення. Або принаймні знизили рівень смертності завдяки вакцинації груп ризику. Однак ми обрали шлях у нікуди. На жаль, якщо вже жорстко казати, спрацює шлях природного відбору. На жаль», – констатував Борис Донськой.

Тим часом у світі зробили понад 319 мільйонів щеплень від COVID-19. Про це повідомила агенція Bloomberg. Щодоби вводять понад вісім мільйонів доз вакцини. За таких темпів для охоплення понад 70 відсотків населення необхідними двома дозами знадобиться понад три з половиною роки. Лідерами за вакцинуванням на сто тисяч населення є:

Ізраїль,

Сейшели,

Об'єднані Арабські Емірати,

Мальдіви,

Велика Британія,

Бахрейн,

США.

Україна перебуває наприкінці списку.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року.