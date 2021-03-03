Віктор Ляшко: не варто очікувати швидкого зниження захворюваності завдяки вакцинації

Попри початок вакцинації, захворюваність на COVID-19 в Україні не знижуватиметься ще кілька місяців, заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у коментарі Радіо Свобода.

«Вакцинація лише [зараз] почалася. Вона лише розпочалася у всьому світі. Очікувати одразу ефекту по зниженню тих, хто захворів, завдяки вакцинації не можна, не можна так сказати, що за місяць-два [буде ефект]», – сказав Ляшко у коментарі Радіо Свобода.

Він також повідомив, що поставка 117 тисяч доз вакцин Pfizer затримується через юридичні перешкоди.

Україна домовилася про постачання вакцин від компаній AstraZeneсa, Pfizer, Sinovac і Novavах. Зараз в Україні є лише одна вакцина Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

З 1 березня українці можуть записатися в онлайн-чергу на безкоштовну вакцинацію. За перший день це зробили понад 44 тисячі людей.