У середу, 3 березня, в Одесі вакцинували керівництво обласного департаменту охорони здоров’я та Одеського обласного центру соціально значущих хвороб. За словами директора департаменту Наталії Одарій-Захар’євої, такими кроками вони ще раз наголошують на важливості і необхідності вакцинації, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Раніше публічно вакцинувалися президент України Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов і головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

В Одесі крім директора департаменту 3 березня вакцинували близько десяти її підлеглих та 39 медичних працівників Центру соціально значущих хвороб. Вакцинація на Одещині триває з 25 лютого і станом на 2 березня вакцину отримали 270 осіб, зокрема 10 працівників Одеського обласного центру громадського здоров’я. Статистику відмов у ЦГЗ не ведуть, але їх було небагато та вони не були пов’язані із якістю вакцини, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі.

Також в Одесі відкрили резервні списки на вакцинації – для лікарів, громадських діячів, діячів культури та спорту і лідерів релігійних спільнот, які згодні на публічне щеплення. Як пояснили Радіо Свобода, таким чином виконується наказ МОЗ від 01.03.2021 № 369 «Про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19».

25 лютого Одещина отримала понад 25 тисяч доз вакцини CoviShield для вакцинації першої хвилі – 3500 з них отримають працівники лікарень, де працюють із «ковідними хворами», бригади швидкої допомоги і працівники медичних лабораторій, де роблять аналізи.

У ЦГЗ повідомляють, що як і будь-який лікарський препарат вакцина може викликати небажані реакції після введення. Більшість побічних ефектів були легкими або помірними, зазвичай зникаючи через 1-2 дня після вакцинації.

Найбільш частими реакціями були:

біль у місці ін’єкції (63,7%);

головний біль (52,6%);

стомлюваність (53,1%);

біль у м’язах (44,0%);

нездужання (44,2%);

гіпертермія (включаючи лихоманку [33,6%] і лихоманку ≥38 ° C [7,9%]);

озноб (31,9%);

артралгія (26,4%);

нудоту (21,9%).

У порівнянні з першою дозою побічні реакції, про які повідомлялося після другої дози, були легшими і рідшими.