Степанов заявив про можливу затримку в постачанні китайської вакцини від COVID-19 компанії Sinovac

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов не виключає затримки в постачанні китайської вакцини від коронавірусної інфекції CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Про це він сказав в інтерв’ю на телеканалі «Україна 24».

«Згідно з контрактом, ми очікуємо постачання перших 700 тисяч доз протягом 30 календарних днів після реєстрації вакцини. Вакцину було зареєстровано 6 лютого в Китаї, тобто 6 березня вони мають поставити в Україну. Я дав доручення, щоб ситуацію з’ясували в контрагента, але мені щось підказує, що може бути перенесення термінів», – сказав Степанов.

Він також додав, що через дефіцит на вакцини також затримується поставка в рамках ініціативи COVAX 117 тисяч доз вакцини Pfizer.

«Ми в січні отримали підтвердження поставки в середині лютого, але сьогодні вже 2 березня, а вакцини немає», – зазначив міністр.

Україна домовилась про постачання вакцин від компаній AstraZeneсa, Pfizer, Sinovac і Novavах. Зараз в Україні є лише одна вакцина Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

З 1 березня українці можуть записатися в онлайн-чергу на безкоштовну вакцинацію. За перший день це зробили понад 44 тисячі людей.