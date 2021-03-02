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02 березня 2021, Київ 21:17
Новини | Коронавірус

До кінця травня Україна має отримати понад 1,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca – ЮНІСЕФ

Український військовослужбовець отримує дозу вакцини AstraZeneca на військовій базі в Краматорську Донецької області, 2 березня

До кінця травня Україна має отримати 1,776 мільйона доз вакцини від COVID-19 AstraZeneca/Oxford в межах програми COVAX.

Додатково Україна повинна отримати 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech.

Загалом під час першого раунду програми близько 140 країн отримають 237 мільйонів доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

З 1 березня українці можуть записатися в онлайн-чергу на безкоштовну вакцинацію. За перший день це зробили понад 44 тисячі людей.

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