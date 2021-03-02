Дози вакцин, які залишаються відкритими, можна використовувати для інших непріоритетних груп – лікар-інфекціоніст

Дози вакцини від коронавірусу, які залишаються відкритими, можна використовувати для інших непріоритетних груп, аби запобігти псуванню препарату. Про це заявив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода дитячий інфекціоніст, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

«Щодо розливу вакцини, то від самого початку кампанії вакцинації проти COVID-19 я як безпосередній учасник підготовки мобільних бригад спілкувався з координаторами на рівні областей. З самого початку говорили, що для того, щоб зменшити втрати вакцини, можна, після того, як задовольнили вакцинацію тих, хто був запланований(які у нас ідуть по пріоритетності), якщо флакону не більше, шести годин. Тому що (термін - ред.) використання флакону – до шести годин. Ви можете запрошувати інших не з цієї цільової групи для того, щоб використовувати всі дози», – сказав Лапій.

За його словами, усного пояснення виявилося недостатньо, тож МОЗ надасть письмовий документ щодо того, що мобільні бригади мають право використовувати для інших груп населення ті дози, які залишаються у флаконі, і після того, як провакцинували тих, кого планували.

«Звичайно, це неприємна ситуація, але одночасно з цим, вакцинація в Україні стартувала, і вона триває менше тижня. Вона буде нарощувати свій потенціал, будуть зростати охоплення. І зараз проводиться аналіз проблем, які виникають, для того, щоб виходячи вже на більш масштабну вакцинацію, не зустрічати ті проблеми, які зараз ми маємо на старті вакцинації», – пояснив лікар.

Лапій зазначив, що серед українських медпрацівників рівень довіри до вакцинації нижчий, аніж у європейських колег.

«Якщо подивитися ставлення саме українських медичних працівників в Україні, в тому числі з професорсько-академічною елітою, до вакцинації в цілому, то ситуація щодо вакцинації проти дифтерії, правця або гепатиту В, грипу не краще виглядає. Тут рівень готовності або прихильності медпрацівників до вакцинації не такий, як в Ізраїлі або як у багатьох європейських країнах. То ж очікувати, що прихильність буде кращою до інших вакцин, чесно кажучи, марна справа. Є проблема», – сказав лікар.

Раніше Максим Степанов підтвердив той факт, що медикам доводиться викидати частину вакцин від коронавірусу.

Згодом очільник МОЗ вніс зміни до плану вакцинації, щоб уникнути псування і необхідності утилізації вакцин.

«Вакцина поставляється в багатодозових флаконах. І після відкриття його (флакона – ред.) вміст треба використати за шість годин. Тому коло осіб, які можуть їх використовувати, я вирішив розширити», – вказав міністр.

За його словами, залишками від вакцини можуть користуватись лідери думок, спортсмени, лідери релігійної спільноти.

Днем раніше, 1 березня, Максим Степанов зазначив, що мобільна бригада бере для щеплень стільки доз вакцини, скільки людей записалися на вакцинацію.