«Ми заповнені на 100%». На заході України новий спалах коронавірусу, місця у лікарнях закінчилися

На заході України новий спалах коронавірусу. Найбільше хворих в Івано-Франківській області, де запроваджений жорсткий карантин і встановлені 16 блокпостів на в’їзді й виїзді з області. Лікарні в декількох районах Івано-Франківської області переповнені: через брак місць для прийому хворих на COVID-19 пацієнтів вже підготували мобільний госпіталь, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». В Україні другий день поспіль повідомляють про виявлення понад 8 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. Перед тим впродовж півтора місяця їх було набагато менше.

Причиною спалаху на заході країни в Офісі президента України Володимира Зеленського називають гірськолижний курорт «Буковель»: він працював, незважаючи на локдаун. На початку року сам Зеленський теж катався там на лижах.

Використовуються майже всі медичні резерви, щотижня розгортається додаткова кількість ліжок. Лікарні заповнені

Місто Коломия – одне з тих, де хворих COVID-19 особливо багато. Коли в Центральну районну лікарню швидка допомога привозить нового пацієнта, головний лікар Віктор Бойко змушений довго шукати для нього місце в переповнених палатах. Медик каже, що впродовж останніх днів кількість нових випадків коронавірусу в західній частині України різко зросла: важкі пацієнти постійно прибувають, а медики працюють на межі можливостей.

«Використовуються майже всі медичні резерви, щотижня розгортається додаткова кількість ліжок. Лікарні заповнені. Ми заповнені на 100%, – підкреслює Бойко в коментарі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». – Навіть сім додаткових ліжок, які у нас є, вже заповнені».

Зараз ми втрачаємо більше людей

«Медики тепер як бійці. Вони на передовій, борються з невидимим ворогом, який іноді навіть більш підступний, ніж ворог, якого ми бачимо в східній частині нашої країни», – зауважує головний лікар. Зараз, за його словами, медики намагаються визначити, чи борються вони з новими, більш заразними штамами COVID-19.

«Вірус істотно і сильно мутував. Це не той вірус, з яким ми боролися в квітні і липні, і навіть не той, з яким ми боролися в листопаді, – зауважує Бойко. – Зараз ми втрачаємо більше людей».

23 лютого Україна отримала першу партію вакцин проти коронавірусу: пів мільйона доз препарату індійського аналога вакцини від AstraZeneca вже розвезли в 7 українських регіонів. Цього вистачить, щоб вакцинувати лише 250 тисяч осіб.

Першим в Україні вакцинувався лікар-реаніматолог з Черкасc Євген Горенко.

«Ну нормально, трохи хвилююся. Історичний момент все-таки», – посміхається лікар після уколу.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, Україна очікує отримати щонайменше 22,5 мільйони доз вакцин від коронавірусу різних виробників. Цього має вистачити для вакцинування більш як половини населення країни.

«Прошу заспокоїтися скептиків і критиків: цього обсягу вистачить для повноцінного проведення програми протягом цього року», – обіцяє Максим Степанов.

Пріоритет при проведенні вакцинації в Україні мають медики, військові, яких відправили на Донбас, а також жителі західних областей України, де зараз найвищий рівень інфікування. Втім, багато експертів і жителі країни вважають, що вакцинацію Україна вже провалила і відстала за темпами вакцинації від інших країн.

«У нас живе 40 мільйонів людей, добре, 35 мільйонів. Навіть якщо дітей можна виключити, інших потрібно вакцинувати. Це 20-25 мільйонів осіб, 50 мільйонів доз. І у нас їх немає», – підкреслюють українці.

«Було б краще, якби вони привезли цю вакцину раніше. Я б вакцинувалася і не захворіла б. І люди б менше хворіли», – говорить ще одна українка.