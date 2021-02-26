У МОЗ повідомили число вакцинованих від COVID-19 і «несприятливі події» після імунізації

В Україні від початку кампанії імунізації від коронавірусного захворювання COVID-19 (з 24 лютого) вакцинували вже 1 338 людей, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, найбільше щеплень зроблено в Черкаській області (170), яка однією з перших почала кампанію.

«Станом на 25 лютого надійшли і перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких повідомлень сім, всі вони – несерйозні. Одне повідомлення зареєстроване в Чернігівській області і шість – в Черкаській області. Ці повідомлення надходять у Державний експертний центр, кожен випадок аналізують. Хотів би, щоб до цього ставилися серйозно, але не потрібно розганяти ніякої інформаційної паніки, оскільки це передбачено інструкцією виробника», – сказав заступник голови МОЗ.

Ляшко не уточнив, що це за «несприятливі події», і наголосив, що вакцинація триває.

За даними МОЗ, 25 лютого в Україні зробили 1 179 щеплень від COVID-19.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).