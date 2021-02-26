Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
26 лютого 2021, Київ 11:29
Новини | Коронавірус

У МОЗ повідомили число вакцинованих від COVID-19 і «несприятливі події» після імунізації

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції

В Україні від початку кампанії імунізації від коронавірусного захворювання COVID-19 (з 24 лютого) вакцинували вже 1 338 людей, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, найбільше щеплень зроблено в Черкаській області (170), яка однією з перших почала кампанію.

«Станом на 25 лютого надійшли і перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких повідомлень сім, всі вони – несерйозні. Одне повідомлення зареєстроване в Чернігівській області і шість – в Черкаській області. Ці повідомлення надходять у Державний експертний центр, кожен випадок аналізують. Хотів би, щоб до цього ставилися серйозно, але не потрібно розганяти ніякої інформаційної паніки, оскільки це передбачено інструкцією виробника», – сказав заступник голови МОЗ.

Початок вакцинації від COVID-19 в Україні у фотографіях
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Початок вакцинації від COVID-19 в Україні у фотографіях

Як робляться перші щеплення?

Ляшко не уточнив, що це за «несприятливі події», і наголосив, що вакцинація триває.

За даними МОЗ, 25 лютого в Україні зробили 1 179 щеплень від COVID-19.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

В Україні розпочалася вакцинація від COVID-19 (відео)
Embed
В Україні розпочалася вакцинація від COVID-19 (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:09 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG