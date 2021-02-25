«Не хочемо більше хоронити наших рідних». Що кажуть перші вакциновані від коронавірусу в Україні?

Минула вже доба після старту вакцинації від коронавірусу в Україні. У першу чергу щеплення отримують медичні працівники, які працюють із хворими на COVID-19. Ось що вони кажуть, про своє самопочуття після вакцинації, та чому вакцинуватися важливо.

Перший вакцинований в Україні лікар – Євген Горенко з Черкас. Він отримав вакцину від коронавірусу о 13-й годині 24 лютого. Через добу в коментарі Радіо Свобода він каже, що почувається нормально: «все чудово, все нормально, зараз займаюсь справами по роботі».

Вчора, отримавши британський препарат Oxford/AstraZeneca індійського виробництва, який випускається під назвою Covishield, він сказав, що вакцинуватися необхідно як мінімум 50% населення, аби кампанія з вакцинування була ефективною.

Без цієї вакцинації COVID сам по собі не зникне

«У нас, на жаль, соціум живе фейками, і людям нашого соціуму набагато краще сприймати фейки, аніж реалії. Це по-перше, а по-друге, вакцинація – це винятково індивідуально, це добровільна справа: не хочуть – це справа їхня, але ми повинні зрозуміти, що без цієї вакцинації, як це не гнітить, COVID сам по собі не зникне», – каже Горенко у телефонному коментарі Радіо Свобода.

«Вакцинація – це звична справа»

У Вінницькій ОДА Радіо Свобода підтвердили, що перша вакцинована лікарка в області Людмила Бойко теж не відчуває жодних ускладнень після введення препарату напередодні.

Людмила – сімейна лікарка і членкиня однієї з 20 мобільних бригад, які вчора розпочали вакцинацію від коронавірусу у Вінницькій області. Жінка каже, що не має сумнівів у якості вакцини, адже й інші вакцини, вироблені в Індії, давно використовуються в Україні, і вона ними задоволена.

«Вакцинація – це звична справа. Ми вакцинуємось від дифтерії, правця, від грипу. Щорічно від грипу практично. Від дифтерії і правця – кожні 10 років. В житті вже пройшло стільки вакцинацій, що це вже звична справа. Тим більше сімейні лікарі, вони цього не бояться», – сказала Бойко, коли отримувала щеплення 24 лютого.

Єдиним захистом завжди була вакцинація від інфекційних хвороб

Лікарка пояснює, що препарат Oxford/AstraZeneca має менше побічних ефектів, ніж інші препарати на ринку. З нею також легше працювати лікарям, адже вакцина не потребує низьких температур для зберігання.

«Ми не хочемо більше хоронити наших рідних, і єдиним захистом завжди була вакцинація від інфекційних хвороб», – пояснює Бойко.

«Цілий день цього чекали»

До Житомира 17300 доз вакцини дісталися із запізненням. Першу вакцину в області ввели приблизно о 20-й годині 24 лютого. Її отримав лікар-анестезіолог Василь Шутенко.

«Ми і не очікували, що будуть якісь наслідки. Ніякого болю, ніяких таких надзвичайних наслідків. У мене у колективі, хто мав щеплюватися, всі йшли з посмішкою. Цілий день чекали, коли цей день настане, щоб бути першими. Все відбулося, і все нормально», – сказав лікар журналістам після щеплення.