На Львівщину привезли вакцину від COVID-19: понад 50% медиків висловили бажання вакцинуватися

На Львівщину привезли 42 200 вакцин від COVID-19 – Covishield, що вироблена за ліценцією Oxford-Astra Zeneca на індійському майданчику Serum Institute. Понад 50% медичних працівників області погодилися вакцинуватися, повідомили під час брифінгу представники департаменту охорони здоров’я і лабораторного центру Львівщини.

Сьогодні розпочнуть вакцинацію медиків Львівської обласної інфекційної лікарні, яка перша майже рік тому почала приймати пацієнтів із COVID. Інфекційна лікарня – найбільш завантажена, зараз там 163 пацієнти. У лікарні виділили спеціальне приміщення для вакцинування медиків.

Зараз працюватиме лише одна мобільна бригада, яка пройшла навчання щодо вакцинування Covishield і забезпечена необхідними матеріалами. Загалом їх в області створили 14.

Сформований список медичних працівників, які йдуть у першому етапі вакцинування. Найближчим часом наступні партії вакцини доставлять, і медичні склади готові, маємо можливість там чітко дотримуватися температурного режиму», – каже керівник департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис.

Першими будуть вакциновані медичні працівники – члени мобільних бригад, екстреної допомоги, «ковідних» лікарень, загалом стаціонарних відділень, а потім соціальні працівники, військовослужбовці, рятувальники, старші люди.

На сьогодні захворюваність на COVID у Львівській області на стабільному рівні. За останню добу ПЛР-тести підтвердили вірус у 432 осіб, з яких половина – львів’яни. У лікарнях є вільні місця і навіть лікують 20 пацієнтів із Івано-Франківської області, де спалах COVID-19, завантажені медичні установи і регіон внесений у «червону» зону карантину.

Вакцинування – єдиний метод зупинити вірус, наголошують львівські медики. Однак в області у людей різне ставлення до цієї процедури. Від COVID-19 у Львівській області, за офіційними даними, померли 2254 осіб.