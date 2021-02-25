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25 лютого 2021, Київ 18:34
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Вакцина від Covid-19: перше щеплення на Одещині отримав дитячий інфекціоніст (відео)

Вакцина від Covid-19: перше щеплення на Одещині отримав дитячий інфекціоніст (відео)
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Вакцина від Covid-19: перше щеплення на Одещині отримав дитячий інфекціоніст (відео)

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Перший щепленим в регіоні став дитячий лікар інфекціоніст з Одеси Сергій Костенко.

Одеcька область отримала більше 25 тисяч доз вакцини AstraZeneca для вакцинації першої хвилі. 3500 з них отримають працівники лікарень, де працюють із хворими на Covid-19, бригади швидкої допомоги і працівники медичних лабораторій, де роблять аналізи.

Щеплення будуть робити силами мобільної групи. Зараз їх у регіоні тільки дві, але пізніше кількість обіцяють збільшити до десяти. Першим щепленим в регіоні став дитячий лікар інфекціоніст з Одеси, Сергій Костенко.

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