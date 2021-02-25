Одеcька область отримала більше 25 тисяч доз вакцини AstraZeneca для вакцинації першої хвилі. 3500 з них отримають працівники лікарень, де працюють із хворими на Covid-19, бригади швидкої допомоги і працівники медичних лабораторій, де роблять аналізи.



Щеплення будуть робити силами мобільної групи. Зараз їх у регіоні тільки дві, але пізніше кількість обіцяють збільшити до десяти. Першим щепленим в регіоні став дитячий лікар інфекціоніст з Одеси, Сергій Костенко.