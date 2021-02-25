На Одещині стартувала вакцинація від COVID-19

Одещина отримала понад 25 тисяч доз вакцини Astra/Zeneca для вакцинації першої хвилі – 3500 з них отримають працівники лікарень, де працюють із «ковідними хворами», бригади швидкої допомоги і працівники медичних лабораторій, де роблять аналізи.

«На першому етапі планується прищепити всіх лікарів, які працюють із хворими на COVID, бригади швидкої допомоги, військовослужбовців, лаборантів, які працюють із ковідним матеріалом. Загалом близько 3,5 тисяч лікарів. Щеплення буде відбуватись на їхньому робочому місці – виїжджає мобільна група: це лікар і дві медичні сестри», – повідомив заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Борис Волошенков.

Мобільних регіональних груп тільки дві, але пізніше кількість зросте до десяти, обіцяють чиновники.

Першим вакцинованим у регіоні став дитячий лікар-інфекціоніст з Одеси Сергій Костенко.

«У тих людей, що померли від «ковіду», на жаль, не було вибору. В нас цей шанс, цей вибір з’явився. Потрібно провести масову вакцинацію і зупинити нарешті цю коронавірусну хворобу. Не потрібно боятись, потрібно подумати не тільки про себе, але також про рідних і близьких. Зрозуміти, що зупинити інфекцію іншим чином неможливо. Навіть людині, яка вже перехворіла, вакцинація гірше не зробить. Вона закріпить антитіла», – сказав Костенко після вакцинації. Через 28 діб йому мають зробити друге щеплення. Сам він раніше на COVID-19 не хворів.

Процес вакцинації від COVID-19 нічим не відрізняється від звичайної вакцинації, каже сімейний лікар Олена Василишина, яка працює в мобільній бригаді на Одещині.

«Зберігаються всі бактеріологічні правила, антисептичні правила. До вакцинації і після вакцинації проводиться спостереження. Пацієнт оглядається, вимірюється його температура тіла, збирається анамнез, чи не було раніше алергічних реакцій на введення вакцини. Потім проводиться вакцинація і пацієнт спостерігається протягом пів години. Якщо він в задовільному стані – відпускається додому», – розповіла лікар.

Як повідомила генеральний директор «Центру громадського здоров’я» Одеської обласної ради Оксана Пастернак, щоб формувати ефективні заявки на закупівлю вакцин, «записуватись на вакцинацію вже можна і потрібно».

«Записуватись можна або через колл-центри, або через сімейного лікаря. Щеплення роблять винятково добровільно, після підписання громадянином документа про інформовану згоду», – заявила Пастернак.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).