Початок вакцинації від COVID-19 в Україні у фотографіях

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).
25 лютого області продовжували отримувати перші партії вакцини. Як робляться перші щеплення? Про це у фотогалереї Радіо Свобода.
25 лютого області продовжували отримувати перші партії вакцини. Як робляться перші щеплення? Про це у фотогалереї Радіо Свобода.
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