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25 лютого 2021, Київ 23:13
Фотогалереї

Початок вакцинації від COVID-19 в Україні у фотографіях

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

25 лютого області продовжували отримувати перші партії вакцини. Як робляться перші щеплення? Про це у фотогалереї Радіо Свобода.
23 лютого до України&nbsp;прибула перша партія&nbsp;вакцини від COVID-19 вантажним літаком з Індії
1 23 лютого до України прибула перша партія вакцини від COVID-19 вантажним літаком з Індії
Україна стала 95-ю державою, що розпочала вакцинацію від коронавірусу
2 Україна стала 95-ю державою, що розпочала вакцинацію від коронавірусу
Обсяг першої партії вакцини Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield, становить 500 тисяч доз. Перед прибуттям партії вакцини стало відомо, що Oxford/AstraZeneca (Covishield) вже&nbsp;офіційно зареєстрована&nbsp;в Україні
3 Обсяг першої партії вакцини Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield, становить 500 тисяч доз. Перед прибуттям партії вакцини стало відомо, що Oxford/AstraZeneca (Covishield) вже офіційно зареєстрована в Україні
На&nbsp; першому етапі прищеплюватимуть тих, хто найбільше потребує захисту і допомагає іншим.&nbsp;Медиків ковідних лікарень,&nbsp;бригади швидкої допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19,&nbsp;мешканців та персонал будинків для людей похилого віку,&nbsp;військових в зоні ООС
4 На  першому етапі прищеплюватимуть тих, хто найбільше потребує захисту і допомагає іншим. Медиків ковідних лікарень, бригади швидкої допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку, військових в зоні ООС
Першим вакцинованим в Україні став Євген Горенко &ndash; лікар-реаніматолог із Черкас, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні
5 Першим вакцинованим в Україні став Євген Горенко – лікар-реаніматолог із Черкас, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні
Євген Горенко в кімнаті вакцинації, поруч біля нього спеціальний термобокс для транспортування вакцини
6 Євген Горенко в кімнаті вакцинації, поруч біля нього спеціальний термобокс для транспортування вакцини
У районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил також почали вакцинацію від COVID-19. Про це повідомили у штабі ООС
7 У районі проведення операції Об’єднаних сил також почали вакцинацію від COVID-19. Про це повідомили у штабі ООС
Спеціальний термобокс для транспортування вакцини під час щеплення&nbsp; &nbsp;
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Спеціальний термобокс для транспортування вакцини під час щеплення 

 
Індійська вакцина проти коронавірусу CoviShield
9 Індійська вакцина проти коронавірусу CoviShield
Перед щепленням вимірюють температуру та проводять інструктаж
10 Перед щепленням вимірюють температуру та проводять інструктаж
Першою в Київській області щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні
11 Першою в Київській області щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні
Після уколу за пацієнтами обов&#39;язковий нагляд лікаря протягом 30 хвилин, щоб убезпечитися від можливої реакції
12 Після уколу за пацієнтами обов'язковий нагляд лікаря протягом 30 хвилин, щоб убезпечитися від можливої реакції
Лікарка з Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян першою на Львівщині отримала щеплення проти COVID-19
13 Лікарка з Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян першою на Львівщині отримала щеплення проти COVID-19
У Києві розпочато вакцинацію медичних працівників. Учора в місто надійшло 42 600 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вакцинування&nbsp; розпочали з медиків мобільних бригад з імунізації та Олександрівської лікарні, на базі якої минулого року було проліковано близько 7 тисяч пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19
14 У Києві розпочато вакцинацію медичних працівників. Учора в місто надійшло 42 600 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вакцинування  розпочали з медиків мобільних бригад з імунізації та Олександрівської лікарні, на базі якої минулого року було проліковано близько 7 тисяч пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19
Станом на 24 листопада 159 осіб отримали першу дози вакцину проти COVID-19
15 Станом на 24 листопада 159 осіб отримали першу дози вакцину проти COVID-19
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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