Початок вакцинації від COVID-19 в Україні у фотографіях

4 На першому етапі прищеплюватимуть тих, хто найбільше потребує захисту і допомагає іншим. Медиків ковідних лікарень, бригади швидкої допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку, військових в зоні ООС