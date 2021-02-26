В Україні другий день поспіль виявили понад 8 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 8 003 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 475 дітей і 312 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу шпиталізували 2 762 людей, 4 244 – одужали. 146 людей померли.

Протягом доби провели 78 264 тестувань – зокрема, методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області (857), Києві (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) і Закарпатській (515) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 333 844 людей, померли – 25 742.

Напередодні в Україні вперше за півтора місяця виявили понад вісім тисяч випадків COVID-19.