Прикарпаття: 10 лікарень, які приймають хворих на COVID-19, завантажені на 100% – санітарний лікар

На Прикарпатті 10 лікарень, що приймають хворих на COVID-19, завантажені на 100 відсотків. Про це на брифінгу заявив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, повідомляє «Укрінформ».

«В області ситуація залишається на межі критичної. Завантаженість на 100 відсотків спостерігаємо в 10 лікувальних закладах, інші, які надають допомогу хворим на коронавірус, завантажені на 92-96 відсотків», – розповів Савчук.

Зокрема, Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська повідомила, що від сьогодні і до 2 березня обмежує госпіталізацію пацієнтів з COVID-19. У лікарні пояснили обмеження перевантаженістю ліжкового фонду.

З 26 лютого Івано-Франківська область увійде до «червоної зони» карантину. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що такий крок уряду має не допустити подальшого поширення COVID-19 в області та загалом по країні.

Останніми днями в Івано-Франківській області спостерігається зростання кількості випадків коронавірусу. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій привезли на Франківщину мобільний госпіталь для хворих на COVID-19.