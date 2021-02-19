На Прикарпаття привезли мобільний госпіталь для хворих на COVID-19

У п’ятницю, 19 лютого, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій привезли мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 в Івано-Франківську область.

«Рішення про приведення в готовність мобільного госпіталю ДСНС було прийнято Державною комісією з ТЕБ та НС на виконання доручення прем’єр-міністра. Сьогодні, 19 лютого, колона авто доправила мобільний госпіталь на Прикарпаття», – повідомили у ДСНС.

З 22 до 28 лютого в Івано-Франківській області через різке зростання кількості хворих на COVID-19 запроваджують посилений режим карантину – не працюватимуть розважальні заклади, ресторани, кав’ярні, заборонені масові заходи, садочки і початкова школа будуть відкриті, а старшокласники навчатимуться дистанційно. Гірськолижні курорти приймають відвідувачів.

Комісія з надзвичайних ситуації не ухвалила рішення закрити область для в’їзду.