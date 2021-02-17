В Івано-Франківській області запроваджують жорсткий карантин через COVID-19

Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про запровадження на території регіону жорсткого карантину через стрімке поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Таке рішення ухвалили 17 лютого на засіданні комісії, що відбулося за участю міністра охорони здоров’я Максима Степанова і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Для запобігання поширенню COVID-19 у регіоні обласна комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення щодо запровадження жорсткого карантину з 22 до 28 лютого.

У цей період заклади громадського харчування зможуть працювати лише на винос.

Розважальні заклади, нічні клуби, театри, кінотеатри, спортивні зали мають тимчасово зачинитися.

Крім того, на час дії жорстких карантинних обмежень у регіоні заборонено проведення масових культурних і релігійних заходів, а також очне навчання учнів 5-11 класів. 1-4 класи і дитсадки продовжать працювати.

Згідно з рішенням, в області планують збільшити кількість ліжок у лікарнях для COVID-пацієнтів, зокрема перепрофілювати кілька медзакладів для лікування хворих із коронавірусом і встановити додаткові ліжка там, де хворих із COVID-19 уже лікують.

Водночас державна комісія ТЕБ і НС найближчим часом розгляне питання щодо запровадження обмежень на в’їзд і виїзд з Івано-Франківської області.

«Ситуація щодо поширення коронавірусної хвороби залишається напруженою, а в Івано-Франківській області вона вже, я б сказав, майже критична», – сказав Ляшко на початку засідання.

За його словами, керівництво області повністю виконало вимоги Міністерства охорони здоров’я, підготувавши більше ніж 50% усіх лікарняних ліжок у регіоні для розміщення пацієнтів із COVID-19, 80% цих ліжок забезпечено підведенням кисню. Попри це, місць для пацієнтів у COVID-лікарнях Прикарпаття все одно не вистачає.

«Останні 10 днів спостерігається значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, і що найбільше нас лякає – кількість госпіталізацій», – заявив Ляшко. Він наголосив, що це стосується тяжких хворих, які вимагають тривалої шпиталізації.

16 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць – понад 90%.

«В Івано-Франківській області – один із найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%. За минулу добу захворіла 621 особа. При цьому в області 9339 активних хворих, що більше, ніж у місті Києві», – зазначив Шмигаль. Він додав, що в область їде головний санлікар Віктор Ляшко.

За даними місцевої влади, зараз на Івано-Франківщині 26 закладів охорони здоров’я в регіоні надають допомогу хворим із COVID-19.