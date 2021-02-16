Ляшко терміново їде на Івано-Франківщину через ситуацію з COVID-19 – нарада в ОП

На Івано-Франківщину терміново вирушає головний державний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко через надзвичайно високий рівень захворюваності на COVID-19 у цьому регіоні. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з президентом України 16 лютого.

За його словами, у багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць – понад 90%. Ситуацію ввечері на своєму засіданні розгляне місцева комісія з питань ТЕБ і НС (комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій).

«В Івано-Франківській області – один із найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%. За минулу добу захворіла 621 особа. При цьому в області 9339 активних хворих, що більше, ніж у місті Києві», – зазначив Шмигаль.

«Треба ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доправлення пацієнтів швидкими в інші області, де є вільні місця, надто ускладнене, треба розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області. Пам’ятайте, що насамперед важливі життя пацієнтів», – заявив Володимир Зеленський.

За даними МОЗ, в Україні виявили 3 143 нові випадки COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій областях (343), Києві (308), Вінницькій (210) і Закарпатській (204) областях.