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16 лютого 2021, Київ 10:38
Суспільство

Подіяв локдаун чи здають менше тестів? Чому в Україні зменшується кількість хворих на COVID-19

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася, заявили в Міністерстві охорони здоров’я. За інформацією відомства, за два місяці кількість тих, що інфікувався COVID-19, зменшилася втричі. Влада пояснює це тим, що сповільнити поширення захворюваності допоміг жорсткий тритижневий карантин, який запровадили в країні після Нового року. Медпрацівники та волонтери, з якими поговорили журналісти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», мають й інші пояснення позитивної динаміки.

Майже втричі зменшилася кількість хворих
Максим Степанов

Два місяці тому лікарі говорили про рекордні показники захворюваності і нестачі місць у лікарнях. На початку грудня за добу в країні виявляли 14 тисяч нових випадків коронавірусу, зараз – в середньому 3 тисячі хворих на добу.

За словами міністра охорони здоров’я України Максима Степанова, це проміжна перемога в боротьбі з коронавірусом: «Ви бачите, що майже втричі зменшилася кількість хворих у нас, також змінилася ситуація з госпіталізованими». Міністр охорони здоров’я наводить статистику: за перший тиждень грудня до лікарень потрапили 28 тисяч хворих на COVID-19. Два місяці по тому – за тиждень – з 8 до 14 лютого – 17 тисяч.

Хворих багато. Щоб спад був, я б не сказала
Олена Криловецька

Такі цифри викликають подив у Олени Криловецької, фельдшерки з Харкова. Вона щодня їздить ставити крапельниці і робити уколи хворим на коронавірус, які перебувають вдома. «Хворих багато. Тобто, щоб спад був, я б не сказала», – говорить Олена в коментарі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Тридцять п’ять років вона пропрацювала фельдшеркою швидкої допомоги в Харкові. Вийшла на пенсію і стала волонтером в організації, яка безкоштовно доглядає за хворими вдома. Олена приїжджає до пацієнтів з коронавірусом робити ін'єкції, що призначає лікар. Багато хто з її підопічних, каже, хворіють вже вдруге: «І важкі є хворі, ми їх і госпіталізуємо в стаціонари».

Олена Криловецька
Олена Криловецька

Чому в Україні зменшилася статистика захворюваності, Олена може тільки припускати: «Мабуть, менше тестуються».

За її спостереженнями, результати тестів теж не завжди показують справжню картину: «Перевіряйте поліклініку. Хто його знає? В поліклініці перевіряють – аналіз негативний, а в платній лабораторії – аналіз позитивний. А в платній лабораторії уявіть ціни», – каже Олена Криловецька.

455 ліжок, 19% заповненості
Світлана Гук

Проте українські лікарні вже не переповнені хворими на коронавірус, розповідає лікарка-пульмонолог Світлана Гук. Відділення, які раніше перекваліфікували під COVID-19, повернулися до колишньої роботи.

«455 ліжок, 19% заповненості, розумієте? Це не можна пояснити тільки тим, що неправильно тестують, – каже Світлана Гук. – Як би там тестували – не тестували, людина, якій реально погано, у якої низька сатурація, потрапить до лікарні: вона викличе «швидку» і поїде».

Світлана Гук
Світлана Гук

Лікарка сама двічі перехворіла коронавірусною інфекцією. Вона каже, що точної відповіді на запитання, чому статистика захворюваності покращилася, лікарі дати не можуть. На її думку, факторів кілька. Світлана Гук погоджується і з Міністерством охорони здоров'я, що жорсткий локдаун в країні і «карантин вихідного дня» знизили кількість нових пацієнтів, і підтримує фельдшерку з Харкова в твердженні, що здавати тести на COVID-19 люди почали менше.

«Часто зустрічаю ситуації, коли в родині захворів чоловік, його продіагностували як «ковідного». Дружина, діти і батьки вже не здають тести – вони просто на рівні сімейного лікаря [отримують супровід], і ось вони вже не потрапили в статистику», – розповідає лікарка.

Не потрапила в статистику Ганна Воробйова з Одеси. Спочатку захворів її чоловік, через кілька днів і вона сама. Кашель, температура і відсутність нюху не змусили подружжя здати тести на коронавірус. Подружжя перехворіло вдома, консультуючись з лікарем по телефону.

Ганна Воробйова
Ганна Воробйова

«По-перше, виходити в такому хворобливому стані на вулицю в погану погоду здавалося небезпечним для здоров’я. Друге – перебувати серед людей, які також можуть бути хворими на коронавірус, якщо у нас не «корона», здалося небезпечним, тому що в такому ослабленому стані може причепитися ще й коронавірусна інфекція, – пояснює Ганна Воробйова. – І, звичайно ж, дуже важливий фактор – це сума, яку потрібно заплатити за двох осіб, це майже дві тисячі гривень. При тому, що ліки коштують досить дорого, при тому, що незрозуміло, як поведе себе захворювання і які будуть потрібні кошти на одужання. Нам здалося це неоптимальним».

Те, що і у Ганни, і у її чоловіка дійсно був коронавірус, пара дізналася постфактум. Одужавши, вони здали тести на антитіла і отримали позитивні результати. Але тих, хто перехворів, статистика не враховує. За даними ВООЗ, на 12 лютого Україна була на 75-му місці в світі за кількістю хворих. Сусідня Польща – на 49-му місці, Росія – на 59-му.

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