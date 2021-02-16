Подіяв локдаун чи здають менше тестів? Чому в Україні зменшується кількість хворих на COVID-19

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася, заявили в Міністерстві охорони здоров’я. За інформацією відомства, за два місяці кількість тих, що інфікувався COVID-19, зменшилася втричі. Влада пояснює це тим, що сповільнити поширення захворюваності допоміг жорсткий тритижневий карантин, який запровадили в країні після Нового року. Медпрацівники та волонтери, з якими поговорили журналісти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», мають й інші пояснення позитивної динаміки.

Майже втричі зменшилася кількість хворих

Два місяці тому лікарі говорили про рекордні показники захворюваності і нестачі місць у лікарнях. На початку грудня за добу в країні виявляли 14 тисяч нових випадків коронавірусу, зараз – в середньому 3 тисячі хворих на добу.

За словами міністра охорони здоров’я України Максима Степанова, це проміжна перемога в боротьбі з коронавірусом: «Ви бачите, що майже втричі зменшилася кількість хворих у нас, також змінилася ситуація з госпіталізованими». Міністр охорони здоров’я наводить статистику: за перший тиждень грудня до лікарень потрапили 28 тисяч хворих на COVID-19. Два місяці по тому – за тиждень – з 8 до 14 лютого – 17 тисяч.

Хворих багато. Щоб спад був, я б не сказала

Такі цифри викликають подив у Олени Криловецької, фельдшерки з Харкова. Вона щодня їздить ставити крапельниці і робити уколи хворим на коронавірус, які перебувають вдома. «Хворих багато. Тобто, щоб спад був, я б не сказала», – говорить Олена в коментарі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Тридцять п’ять років вона пропрацювала фельдшеркою швидкої допомоги в Харкові. Вийшла на пенсію і стала волонтером в організації, яка безкоштовно доглядає за хворими вдома. Олена приїжджає до пацієнтів з коронавірусом робити ін'єкції, що призначає лікар. Багато хто з її підопічних, каже, хворіють вже вдруге: «І важкі є хворі, ми їх і госпіталізуємо в стаціонари».

Чому в Україні зменшилася статистика захворюваності, Олена може тільки припускати: «Мабуть, менше тестуються».

За її спостереженнями, результати тестів теж не завжди показують справжню картину: «Перевіряйте поліклініку. Хто його знає? В поліклініці перевіряють – аналіз негативний, а в платній лабораторії – аналіз позитивний. А в платній лабораторії уявіть ціни», – каже Олена Криловецька.

455 ліжок, 19% заповненості

Проте українські лікарні вже не переповнені хворими на коронавірус, розповідає лікарка-пульмонолог Світлана Гук. Відділення, які раніше перекваліфікували під COVID-19, повернулися до колишньої роботи.

«455 ліжок, 19% заповненості, розумієте? Це не можна пояснити тільки тим, що неправильно тестують, – каже Світлана Гук. – Як би там тестували – не тестували, людина, якій реально погано, у якої низька сатурація, потрапить до лікарні: вона викличе «швидку» і поїде».

Лікарка сама двічі перехворіла коронавірусною інфекцією. Вона каже, що точної відповіді на запитання, чому статистика захворюваності покращилася, лікарі дати не можуть. На її думку, факторів кілька. Світлана Гук погоджується і з Міністерством охорони здоров'я, що жорсткий локдаун в країні і «карантин вихідного дня» знизили кількість нових пацієнтів, і підтримує фельдшерку з Харкова в твердженні, що здавати тести на COVID-19 люди почали менше.

«Часто зустрічаю ситуації, коли в родині захворів чоловік, його продіагностували як «ковідного». Дружина, діти і батьки вже не здають тести – вони просто на рівні сімейного лікаря [отримують супровід], і ось вони вже не потрапили в статистику», – розповідає лікарка.

Не потрапила в статистику Ганна Воробйова з Одеси. Спочатку захворів її чоловік, через кілька днів і вона сама. Кашель, температура і відсутність нюху не змусили подружжя здати тести на коронавірус. Подружжя перехворіло вдома, консультуючись з лікарем по телефону.

«По-перше, виходити в такому хворобливому стані на вулицю в погану погоду здавалося небезпечним для здоров’я. Друге – перебувати серед людей, які також можуть бути хворими на коронавірус, якщо у нас не «корона», здалося небезпечним, тому що в такому ослабленому стані може причепитися ще й коронавірусна інфекція, – пояснює Ганна Воробйова. – І, звичайно ж, дуже важливий фактор – це сума, яку потрібно заплатити за двох осіб, це майже дві тисячі гривень. При тому, що ліки коштують досить дорого, при тому, що незрозуміло, як поведе себе захворювання і які будуть потрібні кошти на одужання. Нам здалося це неоптимальним».

Те, що і у Ганни, і у її чоловіка дійсно був коронавірус, пара дізналася постфактум. Одужавши, вони здали тести на антитіла і отримали позитивні результати. Але тих, хто перехворів, статистика не враховує. За даними ВООЗ, на 12 лютого Україна була на 75-му місці в світі за кількістю хворих. Сусідня Польща – на 49-му місці, Росія – на 59-му.