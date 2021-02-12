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12 лютого 2021, Київ 22:17
Коронавірус

Рекомендації МОЗ: коли вакцинуватися від COVID-19 вагітним та тим, хто вже має антитіла?

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України схвалив рекомендації щодо деяких питань вакцинації від коронавірусу в Україні. Рекомендації розробила Національна технічна група експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ). Про це повідомили у МОЗ.

Як зазначив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, рекомендації НТГЕІ стосуються особливостей:

  • вакцинації проти COVID-19 осіб, які раніше хворіли на COVID-19
  • вакцинації осіб, які мають гострий перебіг COVID-19
  • вакцинації осіб, які раніше отримували терапію антитілами від COVID-19, плазму реконвалесцентів
  • вакцинації проти COVID-19 вагітних та жінок, які вигодовують дітей грудним молоком
  • введення вакцин проти COVID-19 одночасно з іншими вакцинами
  • серологічного тестування щодо COVID-19 до та після вакцинації
  • використання вакцин на платформі мРНК в осіб із алергією

Журналіст Радіо Свобода Сашко Шевченко обговорив рекомендації із головою НТГЕІ Федором Лапієм у прямому етері.

У НТГЕІ наголошують, що рекомендації слід вважати тимчасовими і такими, що можуть бути змінені у випадку надходження оновлених даних та, якщо вони не суперечать чинній інструкції до вакцини.

Експерти радять тим, хто вже перехворів на COVID-19, відтермінувати вакцинацію на 6 місяців від часу перебігу COVID-19. За бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп пріоритетності, вакцинація може бути проведена раніше від 6-місячного терміну при достатній кількості доз вакцини для забезпечення вакцинації осіб в даній групі пріоритетності, які не мають задокументованого COVID-19 в анамнезі.

Приписи для наступних пунктів такі:

Вакцинація осіб, які мають гострий перебіг COVID-19:

  • для осіб з гострим перебігом COVID-19 та тих, хто не отримав жодної дози вакцини проти COVID-19, рекомендувати відтермінувати введення першої дози вакцини на 6 місяців;
  • для осіб з гострим перебігом COVID-19, у яких інфекція розвинулася після отримання першої дози вакцини, але до отримання другої дози вакцини проти COVID-19, рекомендувати відтермінувати введення другої дози вакцини після закінчення 6 місяців;
  • за бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп пріоритетності, вакцинація другою дозою може бути проведена раніше 6 місячного терміну при достатній кількості доз вакцини для забезпечення вакцинації осіб в даній групі пріоритетності, які не мають задокументований COVID-19 в анамнезі.

Вакцинація осіб, які раніше отримували терапію антитілами від COVID-19, плазму реконвалесцентів:

  • вакцинацію осіб, які отримували моноклональні антитіла або плазму реконвалесцентів в лікуванні COVID-19, слід відкласти, принаймні, на 6 місяців;
  • факт проведеної вакцинації проти COVID-19 жодним чином не повинен впливати на терапевтичну тактику пацієнта з COVID-19.

Вакцинація проти COVID-19 вагітних та жінок, які вигодовують дітей грудним молоком:

  • вакцинацію вагітних необхідно відтермінувати до часу після вирішення вагітності;
  • якщо вагітність настала в період після отримання першої дози вакцини, введення другої дози відтермінувати до часу після вирішення вагітності;
  • вакцинація вагітних медичних працівників, які віднесені до пріоритетної групи щодо проведення щеплень проти COVID-19, може бути проведена зважаючи на співвідношення ризику – користь, а саме переважання користі від вакцинації та високим ризиком для інфікування та важкого перебігу COVID-19 у вагітних;
  • рутинне проведення тесту на вагітність перед вакцинацією проти COVID-19 не рекомендоване;
  • жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.

Введення вакцин проти COVID-19 одночасно з іншими вакцинами:

  • бажано проводити планову вакцинацію проти інших інфекційних хвороб через 28 днів після отримання другої дози вакцини проти COVID-19; у разі необхідності (якщо вакцинація проти COVID-19 є перепоною для планової вакцинації за віком чи за схемою) цей термін може бути скорочений до 14 днів;
  • вакцинація проти COVID-19 може бути проведена через 14 днів після отримання вакцинації проти інших інфекційних хвороб;
  • вище зазначені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 та проти інших хвороб не стосуються вакцинації за екстреними показаннями;
  • у випадку недотримання вказаних рекомендацій, якщо вакцини вводяться з меншим інтервалом часу щодо введення вакцини проти COVID-19, дози вакцин зараховуються.

Серологічне тестування щодо COVID-19 до та після вакцинації:

  • рутинне серологічне тестування не рекомендоване як перед, так і після щеплення вакциною проти COVID-19;
  • серологічне тестування як перед, так і після щеплення вакциною проти COVID-19 може бути використане, якщо його результати представляють науковий інтерес.

Використання вакцин на платформі мРНК в осіб із алергією:

  • при визначенні у особи протипоказань до вакцинації проти COVID-19 акцентувати увагу на наявність в анамнезі важкої алергічної реакції до поліетиленгліколю або подібних молекул, або до засобів, до яких входить ця речовина. У разі встановлення важкої алергічної реакції в анамнезі на поліетиленгліколь або подібну молекулу вважати це абсолютним протипоказанням до щеплення вакцинами, до складу яких входить ця речовина.

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