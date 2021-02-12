Рекомендації МОЗ: коли вакцинуватися від COVID-19 вагітним та тим, хто вже має антитіла?

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України схвалив рекомендації щодо деяких питань вакцинації від коронавірусу в Україні. Рекомендації розробила Національна технічна група експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ). Про це повідомили у МОЗ.
Як зазначив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, рекомендації НТГЕІ стосуються особливостей:
- вакцинації проти COVID-19 осіб, які раніше хворіли на COVID-19
- вакцинації осіб, які мають гострий перебіг COVID-19
- вакцинації осіб, які раніше отримували терапію антитілами від COVID-19, плазму реконвалесцентів
- вакцинації проти COVID-19 вагітних та жінок, які вигодовують дітей грудним молоком
- введення вакцин проти COVID-19 одночасно з іншими вакцинами
- серологічного тестування щодо COVID-19 до та після вакцинації
- використання вакцин на платформі мРНК в осіб із алергією
Журналіст Радіо Свобода Сашко Шевченко обговорив рекомендації із головою НТГЕІ Федором Лапієм у прямому етері.
У НТГЕІ наголошують, що рекомендації слід вважати тимчасовими і такими, що можуть бути змінені у випадку надходження оновлених даних та, якщо вони не суперечать чинній інструкції до вакцини.
Експерти радять тим, хто вже перехворів на COVID-19, відтермінувати вакцинацію на 6 місяців від часу перебігу COVID-19. За бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп пріоритетності, вакцинація може бути проведена раніше від 6-місячного терміну при достатній кількості доз вакцини для забезпечення вакцинації осіб в даній групі пріоритетності, які не мають задокументованого COVID-19 в анамнезі.
Приписи для наступних пунктів такі:
Вакцинація осіб, які мають гострий перебіг COVID-19:
- для осіб з гострим перебігом COVID-19 та тих, хто не отримав жодної дози вакцини проти COVID-19, рекомендувати відтермінувати введення першої дози вакцини на 6 місяців;
- для осіб з гострим перебігом COVID-19, у яких інфекція розвинулася після отримання першої дози вакцини, але до отримання другої дози вакцини проти COVID-19, рекомендувати відтермінувати введення другої дози вакцини після закінчення 6 місяців;
- за бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп пріоритетності, вакцинація другою дозою може бути проведена раніше 6 місячного терміну при достатній кількості доз вакцини для забезпечення вакцинації осіб в даній групі пріоритетності, які не мають задокументований COVID-19 в анамнезі.
Вакцинація осіб, які раніше отримували терапію антитілами від COVID-19, плазму реконвалесцентів:
- вакцинацію осіб, які отримували моноклональні антитіла або плазму реконвалесцентів в лікуванні COVID-19, слід відкласти, принаймні, на 6 місяців;
- факт проведеної вакцинації проти COVID-19 жодним чином не повинен впливати на терапевтичну тактику пацієнта з COVID-19.
Вакцинація проти COVID-19 вагітних та жінок, які вигодовують дітей грудним молоком:
- вакцинацію вагітних необхідно відтермінувати до часу після вирішення вагітності;
- якщо вагітність настала в період після отримання першої дози вакцини, введення другої дози відтермінувати до часу після вирішення вагітності;
- вакцинація вагітних медичних працівників, які віднесені до пріоритетної групи щодо проведення щеплень проти COVID-19, може бути проведена зважаючи на співвідношення ризику – користь, а саме переважання користі від вакцинації та високим ризиком для інфікування та важкого перебігу COVID-19 у вагітних;
- рутинне проведення тесту на вагітність перед вакцинацією проти COVID-19 не рекомендоване;
- жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.
Введення вакцин проти COVID-19 одночасно з іншими вакцинами:
- бажано проводити планову вакцинацію проти інших інфекційних хвороб через 28 днів після отримання другої дози вакцини проти COVID-19; у разі необхідності (якщо вакцинація проти COVID-19 є перепоною для планової вакцинації за віком чи за схемою) цей термін може бути скорочений до 14 днів;
- вакцинація проти COVID-19 може бути проведена через 14 днів після отримання вакцинації проти інших інфекційних хвороб;
- вище зазначені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 та проти інших хвороб не стосуються вакцинації за екстреними показаннями;
- у випадку недотримання вказаних рекомендацій, якщо вакцини вводяться з меншим інтервалом часу щодо введення вакцини проти COVID-19, дози вакцин зараховуються.
Серологічне тестування щодо COVID-19 до та після вакцинації:
- рутинне серологічне тестування не рекомендоване як перед, так і після щеплення вакциною проти COVID-19;
- серологічне тестування як перед, так і після щеплення вакциною проти COVID-19 може бути використане, якщо його результати представляють науковий інтерес.
Використання вакцин на платформі мРНК в осіб із алергією:
- при визначенні у особи протипоказань до вакцинації проти COVID-19 акцентувати увагу на наявність в анамнезі важкої алергічної реакції до поліетиленгліколю або подібних молекул, або до засобів, до яких входить ця речовина. У разі встановлення важкої алергічної реакції в анамнезі на поліетиленгліколь або подібну молекулу вважати це абсолютним протипоказанням до щеплення вакцинами, до складу яких входить ця речовина.
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