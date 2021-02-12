В Україні 65% громадян готові вакцинуватися проти коронавірусу – дослідження

В Україні 65% людей готові вакцинуватися проти коронавірусу, йдеться в глобальному дослідженні компанії Gallup. На українській території опитування проводили «Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та Київського міжнародного інституту соціології.

Якби нова вакцина від COVID-19 стала загальнодоступною і вважалася безпечною та ефективною, «абсолютно згодні» прийняти її 43% українці, «згодні» – 22%, «не згодні» – 10%, «категорично не згодні» – 20%.

Найбільше згодних робити щеплення у В’єтнамі (98%), Південній Кореї, Іраку (по 88%), Таїланду (87%), Індії (85%) та Малайзії (84%). Найбільший відсоток незгодних людей у Південній Македонія (49%), Росії (46%), Боснії і Герцеговині, Кенії (по 44%), Вірменії (43%), Швейцарії, Сербії (по 39%).

52% громадян вважають, що більшість населення України погодиться прийняти вакцину.

Дослідження Gallup охоплює 47 країн світу і близько 45 000 дорослих громадян. В Україні опитування проводили на початку грудня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). В опитуванні взяли участь 1000 людей.