До схвалення Євросоюзу вакцинація російським «Спутником V» у Чехії виключена – міністр Блатни

Міністр охорони здоров’я Чехії Ян Блатни виключив можливість проведення вакцинації «Спутником V» доти, доки ця вакцина не має схвалення Європейського агентства з лікарських засобів.

«До того часу, поки буду міністром, несхваленим «Спутником» вакцинацію проводити не будемо», – наголосив чеський міністр.

Також чеський прем’єр Андрей Бабіш під час свого візиту до Сербії заявив, що вакцинацію російським «Спутником» перед тим, як її схвалить Європейський союз, не планують. При цьому, на його думку, варте уваги те, що «громадяни Сербії можуть вибирати, яку вакцину проти COVID-19 використати».

Андрей Бабіш вважає, що в ситуації, яка склалася, «від політики потрібно звільнитись. Єдина можливість, як перемогти COVID-19, – це вакцина».

Нещодавно Угорщина стала першим членом Європейського союзу, який затвердив російську вакцину від COVID-19 для загального використання. Уряд повідомив, що близько 40 тисяч доз вакцини Sputnik V готові для розповсюдження.

2 лютого британський медичний журнал Lancet опублікував дані розробників російської вакцини Sputnik V про її ефективність у 91,6%.