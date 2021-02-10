Винахідники розробили багаторазові респіратори. З чого зроблені та як довго можна носити?

Рудніце над Лабем, Чехія – Все більше країн ЄС до вже чинних карантинних обмежень додають нову – обов’язок носити респіратори в приміщеннях та громадському транспорті. Раніше прикривати обличчя можна було й тканинними саморобними масками. Однак віднедавна, зокрема жителям Франції, необхідно одягати захист класу FPP-2 чи хірургічні маски. Подібні обмеження планують втілити й у Чехії. Місцеві ж винахідники до цього підготувалися і розробили респіратор багаторазового використання на основі матеріалів із нановолокна. Скільки можна буде носити такий захист та як цей винахід допоможе екології?

Компанія, яка спеціалізується на виробництві нановолокна знаходиться у невеличкому місті Рудніце над Лабем, що за 40 кілометрів від Праги. Директор фірми Ян Бук веде кореспондентів Радіо Свобода до лабораторії, де синтезується нановолокно.

«Ось це реактор, в якому виготовляється полімерний розчин. Ми використовуємо унікальну технологію – центробіжне формування хімічних волокон. Іншими словами, ми виготовляємо нановолокно за принципом виготовлення цукрової вати», – розповів Радіо Свобода директор компанії.

До пандемії коронавірусу компанія на основі розробляла на основі нановолокон різноманітні фільтри для басейнів чи продуктової галузі. 3 роки тому тут розробили перший респіратор найвищого захисту FPP-3 із використанням нановолокна. Однак відклали його виробництво через недостачу коштів.

«Ми хотіли показати, що нановолокно можливо опрацювати до якогось конкретного продукту, а саме до форми респіратора. Однак ми вирішили, що не будемо більше розробляти цей продукт. У нас не було грошей на маркетинг і ми конкурували з іншими великими світовими виробниками. Тож респіратори ми відклали у скриньку. А через місяць почалася пандемія коронавірусу.

Навесні 2020, за словами директора, компанія продавала тканину із нановолокна аби люди самостійно шили із них маски. Тоді у Чехії був неабиякий дефіцит із медичними одноразовими масками, яких не вистачало навіть медикам.

«Ми вирішили переорієнтуватись саме на цей напрямок і розробили респіратори різних типів захисту із застосуванням нановолокна. Протягом одного місяця ми збільшили наші ресурси – в нас з’явилася машина, яка була здатна виготовляти замість 5 тисяч респіраторів 200 тисяч на місяць. Водночас наші респіратори пройшли сертифікацію у відповідних органів», – розповідає директор компанії.

Розробник запевняє – носити респіратор із нановолокном можна щонайменше 2 тижні. А якщо гарно за ним доглядати – й того більше. Все завдяки молекулярній структурі волокна, яка не пропускає тверді та рідинні мікрочастинки набагато краще, ніж у звичайному респіраторі.

«Головна перевага – принцип механічної фільтрації. Частинки чіпляються в густій сітці нановолокна, яке в тисячу разів тонше за людське волосся. Тож коли людина видихає вологе повітря, ця наномембрана знову висохне і не втратить своїх фільтраційних якостей»

В класичних респіраторах, за словами пана Бука, використовується так званий мелтблаун – фільтраційний матеріал, який складається із поліпропіленових волокон. Такий фільтр, на думку директора, під дією вологи втрачає свої захисні якості під час носіння приблизно з 99% до 55%.

«Звичайний респіратор рекомендують змінювати щонайменше раз на день. Все, що вам потрібно зробити із респіратором із вмістом нановолокна – це продезінфікувати його. Просто пшикаєте на нього дезінфектором, чекаєте 15 хвилин поки він висохне і можете користуватися далі. Так можна повторювати щонайменше 2 тижні та навіть більше, а захисні якості не зникнуть».

Якщо такі респіратори мають поодинокі аналоги, приміром, у китайських виробників, то респіратори класу підвищеного захисту FPP-3 із нановолокна чеські винахідники, за їхніми словами, зробили першими у світі. Вона кращі за розповсюджені респіратори класу FPP-3 тим, що не мають клапану і не розповсюджують вірус хворої людини при видиху. Ще ж однією не менш важливою місією багаторазових респіраторів чеські розробники вважають турботу про екологію.

«Ви, певно, бачили який негативний вплив на екологію чинять одноразові маски та респіратори. Це набагато практичніше використати 2 респіратори за місяць, аніж використовувати щодня новий. Це велика різниця та велике втручання до екології планети»

Коштуватиме респіратор 65 чеських крон (≈ 84 грн). Це трохи дорожче ніж, приміром, китайський, проте завдяки багаторазовому використанню за задумом творців, вийде економнішим. Нині компанія веде переговори із постачанням таких респіраторів не лише в країни Європи, але й Південної Америки.

Після введення правила обов’язкового носіння саме респіраторів у Австрії, Франції та Німеччині в компанії переконані, що подібного рішення слід чекати й від чеського уряду.

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