Адаптивний карантин із 24 лютого: в уряді розповіли, які обмеження діятимуть

Україна повертається до моделі адаптивного карантину з 24 лютого, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду 17 лютого.

«Ми пропонуємо продовжувати на території України термін дії карантину до 30 квітня 2021 року. Також запровадити адаптивний карантин із рівнями епідеміологічної безпеки: «зелений», «жовтий», «помаранчевий» та «червоний», – сказав міністр.

«Зелений» рівень – той показник, якого Україна повинна досягти, щоб карантинні обмеження скасували або переглянули:

рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України не перевищуватиме 50% від епідеміологічного порогу;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 методом ПЛР та визначення антигену менше ніж 5%.

«Чому ми обрали такі два показники. Ви бачите, є певна кількість людей, які не звертаються за тестуванням та медичною допомогою, фіксують, що в них є респіраторне захворювання, беруть лікарняний. Тому ми повинні враховувати всі без винятку такого плану показники», – пояснив Степанов.

«Жовтий» рівень – базовий для усієї країни, поки не вдається досягти «зеленого». Під час цього адаптивного карантину, порівнюючи з попереднім, діятимуть деякі послаблення:

масові заходи дозволено, якщо для однієї людини є чотири квадратних метра або заповненість залу до 50%. Раніше вимагалось п'ять квадратних метрів;

можна відвідувати заклади освіти групами понад 20 людей;

заклади харчування зможуть працювати до 0:00. Наразі дозволено до 23:00;

глядачам дозволять відвідувати матчі командних видів спорту, але заповненість місць має бути до 50%. Саме це пом'якшення почне діяти з 18 лютого.

«Помаранчевий» рівень не передбачає встановлення додаткових карантинних обмежень, а сигналізує про наближення регіону до «червоного» рівня в регіоні, тобто є перевищення по хоч би одному з цих пунктів:

в регіоні зайнято понад 65% ліжок із киснем;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом семи днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення. У МОЗ переконані, що кількість тестувань повинна постійно зростати, тож її низькі показники сприймаються як тривожний сигнал;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих перевищує 20%. ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Карантинні обмеження дають результат – голова уряду

«Червоний» рівень почне діяти, якщо упродовж трьох днів поспіль буде перевищено хоча б два показники з тих, що перелічені для «помаранчевого» рівня.

У разі запровадження «червоного» рівня буде заборонено:

роботу закладів громадського харчування;

роботу розважальних і торгово-розважальних закладів;

роботу непродовольчих ринків, спортзалів, басейнів;

не працюватимуть заклади освіти окрім дитсадків і початкових класів. Для решти запроваджується дистанційне навчання.

Проте навіть у разі запровадження «червоного» рівня працюватимуть банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки, продовольчі магазини.

Цю зону, за потреби, запроваджуватиме загальнонаціональна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, зі свого боку, повідомив, як вплине запровадження адаптивного карантину на освітню галузь.

«На всій території України встановлюється «жовтий» рівень, згідно з яким забороняється відвідування навчальних закладів здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом із підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває більше ніж 50% здобувачів освіти та персоналу навчального закладу», – написав Шкарлет у Telegram-каналі.

Також заборонено проводити спектаклі, свята й концерти за участю більш ніж однієї групи/класу і в присутності глядачів, додав міністр.

17 лютого в Україні виявили 4 286 нових випадків COVID-19. Загалом, за даними МОЗ, по країні є 67 тисяч ліжок для надання стаціонарної допомоги пацієнтам та особам із підозрою на COVID-19, з них 57 тисяч під'єднані до кисню.