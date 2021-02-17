Уряд вирішив повернутися до адаптивного карантину з наступного тижня

Кабінет міністрів вирішив повернутися до адаптивного карантину.

«З наступного тижня Україна повертається до моделі адаптивного карантину, а сам карантин продовжено до 30 квітня 2021 року. Зокрема, з 24 лютого по всій території України почне діяти «жовта», спрощена зона карантинних обмежень», – написав міністр культури Олександр Ткаченко в телеграмі.

Вперше Україна запровадила жорсткий карантин у березні 2020 року через пандемію COVID-19.

У травні Україна перейшла до адаптивного карантину. Із серпня на території держави почали діяти «кольорові» зони карантину.

«Жовта» зона, серед іншого, вимагає перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах, обмеження на кількість учасників масових заходів та відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку.

У листопаді уряд відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони».

9 грудня Кабмін вкотре продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 28 лютого.