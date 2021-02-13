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13 лютого 2021, Київ 16:39
Новини | Коронавірус

Ляшко назвав нові критерії  для запровадження «червоної» зони

UKRAINE -- Viktor Lyashko, Chief Sanitary Doctor of Ukraine

Міністерство охорони здоров’я готує нову урядову постанову для запровадження карантинних обмежень, повідомив Радіо Свобода 13 лютого головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Нова постанова, як і нині чинна, передбачає чотири епідеміологічні зони: зелена, жовта, помаранчева і червона.

Червону зону можуть запровадити в разі, якщо існуватиме «загроза колапсу медичної системи» в кожній окремій області.

У МОЗі визначили п’ять основних критеріїв, що можуть стати передумовою для запровадження червоної зони:

  • Завантаженість ліжок з киснем у області перевищує 65%;
  • Кількість госпіталізованих в області становить 60 людей на 100 тисяч населення за останні 7 днів;
  • Зростання кількості госпіталізації, щонайменше, у два рази за останні 7 днів;
  • Кількість тестуваннь в області ( експрес та ПЦР- тестування) за останні 7 становить не менше трьохсот на 100 тисяч населеня;
  • кількість позитивних результатів в області становить понад 20% за останні 7 днів.

Область потрапить у «червону» зону в тому разі, якщо ситуація в регіоні відповідатиме двом з вищевказаних критеріїв.

Нову постанову можуть розглянути на засіданні уряду вже наступного тижня.

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9 грудня Кабмін вкотре продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 28 лютого.

Загалом за час епідемії в України захворіли 1 268 049 людей, понад 1,11 мільона одужали, 24 285 померли.

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