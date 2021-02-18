Держкомісія з НС вирішила посилити карантинні обмеження та спроможність медичної системи – уряд

На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення посилити карантинні обмеження та контроль за їх дотриманням, а також підвищити спроможність медичної системи приймати більшу кількість хворих. Про це заявила пресслужба уряду.

«На засіданні розглядалося питання про епідемічну ситуацію щодо поширення гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в західних регіонах держави. Зокрема, йдеться про Вінницьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Житомирську та Чернівецьку області, де зафіксовано зростання захворюваності», – мовиться в повідомленні.

Як зазначив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, ситуація з підвищенням захворюваності наприкінці лютого була очікуваною. Зазвичай в цей період щороку зростає число хворих на ГРВІ. Тож посилені карантинні заходи, які проводилися в січні, покликані були збити пік захворюваності.

За його словами, завдяки цьому «вдалося втримати ситуацію» і медична система на сьогодні здатна витримати додаткове навантаження, наразі ситуація контрольована.

Ляшко наголосив, що заходи мають бути комплексними, і без посилення карантинних обмежень та контролю за ними, зокрема, з боку керівництва областей, ситуацію утримати буде вкрай складно.

В уряді також додали, що комісія ухвалила рішення про посилення контролю за дотриманням карантинних обмежень, в тому числі й з боку керівництва ОДА. Наразі до перевірок залучаються працівники поліції, Держпродспоживслужби, представники місцевої влади.

Уряд ухвалив рішення про повернення до адаптивного карантину на засіданні 17 лютого.

Жорсткий карантин буде діяти на Івано-Франківщині через зростання кількості випадків COVID-19.