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18 лютого 2021, Київ 17:53
Новини | Політика

Адаптивний карантин: у МОН повідомили, що змінюється для закладів освіти

На території регіонів, для яких встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів забороняється відвідувати заклади освіти, що не стосується дитсадків, спеціальних закладів освіти й учнів 1-4 класів шкіл

Міністерство освіти і науки узагальнило обмеження для закладів освіти у зв’язку із поверненням України до адаптивного карантину з 24 лютого.

З цього дня на території України встановлюється «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, згідно з нормами якого забороняється:

  • відвідувати заклади освіти здобувачами, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом із підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів та персоналу закладу;
  • проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

При цьому на території регіонів, для яких встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів забороняється відвідувати заклади освіти, що не стосується дитсадків, спеціальних закладів освіти й учнів 1-4 класів шкіл.

Уряд ухвалив рішення про повернення до адаптивного карантину на засіданні 17 лютого.

Жорсткий карантин буде діяти на Івано-Франківщині через зростання кількості випадків COVID-19.

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