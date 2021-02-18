На Івано-Франківщині за добу зафіксували 799 нових випадків COVID-19

799 нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували в Івано-Франківській області. Напередодоні таких випадків було 646. Від ускладнень внаслідок вірусної інфекції померли 10 мешканців області. За інформацією пресслужби Івано-Франківської обласної адміністрації, протягом останньої доби провели 1827 ПЛР-тестів.

Найбільше нових підтверджених хворих на COVID виявили в Івано-Франківську (153), Надвірнянському (112), Коломийському (61) та Богородчанському (55) районах.

До кінця тижня на базі Богородчанської лікарні розгорнуть мобільний госпіталь на 250 пацієнтів. Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області, адже у шпиталях, які приймають хворих із коронавірусною інфекцією, немає місць. Семеро хворих із Прикарпаття лікуються у Винникіському госпіталі інвалідів поблизу Львова. Ця лікарня прийме 100 осіб з сусіднього регіону. Таку ж кількість осіб обіцяють взяти на лікування в міські лікарні Львова.

З 22 до 28 лютого в Івано-Франківській області запроваджують посилений режим карантину – не працюватимуть розважальні заклади, ресторани, кав’ярні, заборонені масові заходи, садочки і початкова школа будуть відкриті, а старшокласники навчатимуться дистанційно. Гірськолижні курорти приймають відвідувачів.

Комісія з надзвичайних ситуації не ухвалила рішення закрити область для в’їзду.