Послуги компанії зі зберігання і перевезення вакцин від COVID-19 для України за низьких температур оплатить USAID – «Фармасофт»

Договір про надання ТОВ «Фармасофт» логістичних послуг для вакцин від COVID-19 для України, які потребують ультранизьких температур, ще не підписано, а вартість послуг компанії є комерційною таємницею та не може бути розголошеною. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили в компанії.

«Проте, звертаємо вашу вагу, що вартість наших послуг була врахована при відборі під час конкурентного тендеру Агенції з міжнародного розвитку США (USAID), який оплачує всі логістичні послуги в Україні за цим проєктом, а також враховує суспільну важливість даної поставки», – повідомили Радіо Свобода у ТОВ «Фармасофт».

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

Зобов’язання цієї логістичної компанії полягатимуть у повному дотриманні умов холодового ланцюга та виконанні всіх зобов’язань, згідно з вимогами виробника та, відповідно до українського законодавства.

Компанія описує себе як лідера у сфері логістики лікарських засобів і товарів медичного призначення з присутністю на ринку 20 років та з досвідом роботи щодо поставок в сухому льоді понад 10 років.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив 10 лютого, що саме компанію ТОВ «Фармасофт» обрали оператором логістики вакцин від COVID-19, які потребують ультранизьких температур. Він додав, що відкритий тендер провів проєкт USAID «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed).

Ляшко анонсував, що з переможцем тендеру проведуть зустрічі зустрічі для мікропланування і розробки покрокового плану прийняття, збереження і розвезення вакцин Pfizer-BioNTech.

8 лютого під час форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що наразі Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».

Американська компанія Pfizer та німецька BioNTech розробляли вакцину від COVID-19 спільними зусиллями. Її ефективність становить 95%.