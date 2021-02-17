НАБУ повідомило, що розслідує можливі зловживання під час закупівлі вакцин проти COVID-19

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактами можливих зловживань при закупівлі вакцин проти COVID-19, повідомило НАБУ ввечері 16 лютого.

У відомстві заявили, що відкрили провадження на основі заяви генерального директора державного підприємства «Медзакупівлі».

«У межах розслідування детективи НАБУ перевірять наявність чи відсутність ознак складу кримінального правопорушення, про яке вказано у зверненні. Особливо наголошуємо, що сам факт початку розслідування не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину», – заявили в бюро.

У НАБУ запевняють, що початок провадження «жодним чином не може скласти перешкод для закупівель вакцин у постачальників, тим більше вже після спливу строку обіцяного початку вакцинації».

Бюро заявляє, що наразі детективи не здійснювалося жодних слідчих дій, які могли б бути розцінені як перешкоджання закупівлі вакцин.

«До того моменту просимо всіх дотичних до цього розслідування осіб та організацій утримуватися від розголошення відповідної інформації. Вчиняючи інакше ви не лише шкодите розслідуванню, розголошуючи його таємницю, а й реально можете своїми діями та коментарями спричинити шкоду інтересам держави та суспільству для України», – додали в НАБУ.

16 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав провадження НАБУ «одним з інструментів інформаційної війни», яка ведеться проти нього та його команди. Він заявив, що його опоненти намагаються зірвати вакцинацію і підштовхнути Україну до закупівлі російської вакцини.