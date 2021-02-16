Результати щеплень в Ізраїлі підтверджують реальну дієвість вакцини від COVID-19 – дослідження

Дані про результати масових щеплень в Ізраїлі дають підстави покладатися на дієвість вакцин у боротьбі з пандемією COVID-19.

Фахівці звертають особливу увагу на Ізраїль, порівняно невелику країну з населенням близько 9 мільйонів, де програма імунізації почалася найшвидшими темпами у світі.

Станом на початок цього тижня в Ізраїлі було введено 76,25 доз вакцин на кожних 100 мешканців, у той час як цей показник в Об'єднаних Арабських Еміратах становив 51,43; у Великій Британії – 23,33; а у Сполучених Штатах – 15,81.

Агентство Reuters повідомляє, що найбільша ізраїльська медична компанія «Клаліт» виявила зниження на 94% кількості симптоматичних випадків COVID-19 у людей, яким зробили щеплення.

Ізраїльське дослідження охопило 600 000 осіб, які отримали передбачені дві дози вакцини Pfizer.

Також виявлено, що у тій групі на 92% менша ймовірність захворювань з важкими симптомами.

«Це доводить, що вакцина Pfizer через тиждень після введення другої дози надзвичайно ефективна у реальних умовах», – цитує Reuters представника компанії «Клаліт».

З Ізраїлю повідомляють про різке зниження кількості госпіталізацій та серйозних захворювань серед ізраїльтян віком 60 і більше років, які були охоплені першою стадією щеплень.

Але госпіталізації та серйозні захворювання і далі зростають у молодших вікових групах, у яких щеплення почалися кількома тижнями згодом.