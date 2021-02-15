Донька Білла Гейтса вакцинувалась і пожалілась, що не отримала чіпу від батька

Донька мільярдера та філантропа Білла Гейтса Дженніфер Гейтс отримала першу дозу щеплення від COVID-19, і пожартувала, що разом із ним їй не вживили чіп.

«На жаль, вакцина НЕ вживила мого геніального батька мені в мозок – якби ж тільки вона мала таку силу!» - пожартувала дівчина, яка є студентом-медиком, у своєму Instagram.

Дженніфер Гейтс додала, що навіть після другої дози вакцини планує носити маску. Лікарі в США наполягають, що щеплення лише доповнює інші заходи безпеки й не означає, що можна забути про носіння масок, дотримання соціальної дистанції, миття рук тощо.

Донька Білла Гейтса змогла отримати вакцину, оскільки навчається у медичному коледжі, і як майбутня лікарка входить в одну з пріоритетних груп.

Нагадаємо, раніше сам 65-річний Білл Гейтс також вакцинувався від COVID-19. Одна з вигаданих історій, яку поширюють антивакцинатори та прихильники теорій змов, стверджує, що разом з вакцинами людям вживляють електронні чіпи від Білла Гейтса.